مرندی خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف حمله به مراکز درمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سیدعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، آمده است: با ابراز تاسف، نگرانی و اعتراض شدید از ادامه حملات رژیم نژاد پرست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که هر روز ابعاد غیر انسانی آن، مراکز غیر نظامی از جمله مدارس، اماکن مسکونی و بیمارستان ها را به گونه ای فزاینده در بر می گیرد، بر ضرورت اقدام هر چه سریع تر و صریحتر از سوی آن مقام مسئول بین المللی تاکید می کنیم.

ما بخشی از این جسارت دشمنان جنایتکار را ناشی از سکوت سوال برانگیز سازمان های بین المللی می دانیم و این بی اقدامی را به شدت محکوم می کنیم.

جناب آقای گوترش

قبل از اینکه این سیاست بی پاسخی نسبت به موارد آشکار نقض قوانین بین الملل بشر دوستانه، به عنوان خیانت به بنیادی ترین ارزش های انسانی سازمان های بین الملل در تاریخ این روزهای حساس برای همیشه ثبت شود، تحرک لازم و عاجل برای هر اقدام موثری جهت متوقف کردن این اقدامات غیر انسانی را بخرج دهید.

هدف قرار دادن بیماران، کادر درمان و کودکان بی‌گناه در پناهگاه‌های امنی همچون بیمارستان‌ها و مدارس، مصداق جنایت علیه بشریت و نقض آشکار تمامی اصول اخلاقی و انسانی است که سازمان ملل متحد و سازمان های مرتبط با آن، برای پاسداشت آنها تلاش می‌کنند.

ما قویا از آن سازمان به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان، در خواست می کنیم تا از تمامی نفوذ و اختیارات خود برای موارد زیر استفاده کند:

۱. محکومیت صریح، شدید و هر چه سریع تر این اقدامات؛

۲. فراخوانی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی برای به دست عدالت سپردن عاملان این جنایات؛

۳. تقویت تعهد مجدد جامعه جهانی نسبت به مصونیت کامل زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی؛

جهان باید این اعمال شنیع را محکوم کند و تضمین نماید که غیر نظامیان، کودکان و بیماران، صرف‌نظر از هرگونه مناقشه‌ای، از حق اساسی خود برای زندگی، سلامت و یادگیری برخوردار شوند.