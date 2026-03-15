۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

اسامی نهایی داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا فردا اعلام می‌شود

اسامی نهایی داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا فردا اعلام می‌شود

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورها گفت: فردا آخرین مهلت بررسی اعتراض داوطلبان احراز صلاحیت نشده انتخابات شوراهای شهر و روستا است و اسامی نهایی به ستاد وزارت کشور اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در گفتگوی تلویزیونی با اعلام اینکه فردا آخرین مهلت بررسی اعتراض داوطلبان احراز صلاحیت نشده انتخابات شورهای شهر و روستا است و اسامی نهایی به ستاد وزارت کشور فردا اعلام می‌شود، گفت: ۲۵ اسفندماه امسال نتایج تایید صلاحیت شدگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به وزارت کشور اعلام می‌شود و وزارت کشور می‌تواند این موضوع را به داوطلبان اعلام کند و بر اساس جدول زمان بندی انتخابات، امور مربوط پیش خواهد رفت.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورها اظهار کرد: تا امروز ۱۴ استان در این باره تعیین تکلیف شدند و ۱۶ استان باقی ماندند که طی امروز و فردا این پرونده‌ها بررسی خواهند شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها