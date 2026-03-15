به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در گفتگوی تلویزیونی با اعلام اینکه فردا آخرین مهلت بررسی اعتراض داوطلبان احراز صلاحیت نشده انتخابات شورهای شهر و روستا است و اسامی نهایی به ستاد وزارت کشور فردا اعلام می‌شود، گفت: ۲۵ اسفندماه امسال نتایج تایید صلاحیت شدگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به وزارت کشور اعلام می‌شود و وزارت کشور می‌تواند این موضوع را به داوطلبان اعلام کند و بر اساس جدول زمان بندی انتخابات، امور مربوط پیش خواهد رفت.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورها اظهار کرد: تا امروز ۱۴ استان در این باره تعیین تکلیف شدند و ۱۶ استان باقی ماندند که طی امروز و فردا این پرونده‌ها بررسی خواهند شد.