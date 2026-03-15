به گزارش خبرنگار مهر، کاروان موتوری و خودرویی «اهالی بهشت» شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند با حضور مردم در سطح شهر اصفهان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این کاروان قرار است حوالی ساعت ۲۰:۳۰ حرکت خود را از محدوده دروازه شیراز آغاز کرده و در مسیرهای مختلف شهر به حرکت خود ادامه دهد.

طبق برنامه اعلام‌شده، مسیر حرکت این کاروان از دروازه شیراز آغاز شده و سپس از گلستان شهدا، میدان بزرگمهر و میدان احمدآباد عبور می‌کند و پس از آن از خیابان سروش، خیابان عسگریه، خیابان پروین اعتصامی، خیابان لاله شمالی و خیابان عاشق اصفهانی غربی ادامه مسیر خواهد داد.

این کاروان در ادامه از بلوار بعثت، خیابان استاد فلاطوری، خیابان آل محمد و سه‌راه ملک‌شهر به سمت خیابان بهارستان شرقی حرکت کرده و سپس از خیابان سید رضی و خیابان رباط عبور خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، کاروان موتوری و خودرویی «اهالی بهشت» پس از عبور از میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) وارد خیابان شهید فروغی شده و سپس از میدان شهدا و چهارباغ پایین به سمت خیابان باغ گلدسته و خیابان کمال اسماعیل حرکت می‌کند و در نهایت مسیر خود را در محدوده پل فردوسی ادامه خواهد داد.

همچنین در جریان این برنامه، مداحی توسط کربلایی علی کاظمی انجام خواهد شد.

برگزارکنندگان این کاروان از شرکت‌کنندگان خواسته‌اند پرچم ایران و تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را همراه داشته باشند و برای حضور در این برنامه به محل آغاز حرکت کاروان در دروازه شیراز توجه کنند.