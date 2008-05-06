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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

معلمان نمونه ساوجبلاغ معرفی شدند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش ساوجبلاغ گفت: تعداد 20 نفر از معلمان شهرستان ساوجبلاغ به عنوان معلمان نمونه انتخاب شدند.

عبدالله نژادفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: از بین این تعداد از معلمان برگزیده، یک نفر به عنوان منتخب کشوری و یک نفر نیز به عنوان نمونه در سطح استان معرفی شده است.

وی افزود: علاوه بر گزینش این افراد در سطوح مختلف شهرستان، استان و کشور دو نفر نیز به عنوان چهره ماندگار و پیشکسوت فرهنگی بازنشسته انتخاب ده اند.

نژادفلاح عنوان کرد: معیارهای انتخاب معلم نمونه بر حسب سوابق، تالیفات، نوآوری، مقایسه زوجی در شاخصهای مختلف که شامل اخلاق، خلاقیت، حسن انجام کار و شیوه عملکرد مهارت بوده است.

 

کد مطلب 677569

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