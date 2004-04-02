يك مربي ايراني سرمربي تيم ملي اميد مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه رئيس ومعاون ورزشي سازمان تربيت بدني درمصاحبه هاي خود عنوان كردند برانكو ايوانكوويچ اصلي ترين گزينه براي جانشيني محمد مايلي كهن است، اما اين مربي با بيان اين نكته كه تيم اميد ايران هيچ شانسي براي صعود ندارد ازپذيرفتن اين مسئوليت عذرخواهي كرد.

پس ازاين اعلام رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان درگفتگويي عنوان كرد كه به طورحتم ازيك مربي ايراني بعنوان جايگزين محمد مايلي كهن استفاده خواهد كرد. اين درحاليست كه هنوزگزينه مورد نظرفدراسيون فوتبال براي تصدي سرمربيگري تيم ملي اميد مشخص نشده است.

لازم به ذكراست: تيم ملي اميد كشورمان درچهارمين ديدارمقدماتي خود بايد روز28 فروردين ماه درورزشگاه آزادي تهران به مصاف تيم ملي اميد چين برود.