به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه در مراسم بیعت مردم دشت آزادگان با رهبری جدید انقلاب اسلامی اظهار کرد: عشایر و قبایل ما از دیرباز همواره در جهت حق ایستادهاند و در سوسنگرد، بستان، هویزه و تمام مناطق این استان حماسهآفرینی کرده و در مقابل دشمنان مقاومت نمودهاند. تاریخ معاصر، واقعه جهاد مردم این منطقه در برابر استعمار بریتانیا را فراموش نخواهد کرد.
وی افزود: امروز نیز فرزندان غیور، شجاع، ولایی، انقلابی و متدین این منطقه، ادامهدهنده راه همان پدران هستند. حضور مسئولان همراه با فرماندهان سپاه، ارتش، انتظامی و سربازان گمنام امام زمان، در کنار عشایر و قبایل با پرچمهایشان، نشاندهنده اقتدار و ایستادگی ماست. اهتزاز این پرچمها به معنای ایستادگی ما با تمام وجود و تضمین کیان نظام مقدس اسلامی است که به برکت خون شهدا بالنده شده است. این وعده الهی است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه امروز همبستگی قابل توجهی در کشور وجود دارد، به حضور رئیسجمهور در میان مردم و ابراز علاقه آنان اشاره کرد و گفت: حضور مسئولین در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس، پاسخی دندانشکن به تبلیغات دشمنان بود که ادعا میکردند مسئولین جمهوری اسلامی پنهان شدهاند.
وی تأکید کرد: در نظامی که به دست امام راحل پایهگذاری شده و توسط رهبری حکیم و فرزانه هدایت میشود و اکنون نیز رهبری شایسته و خبره سکان هدایت را بر عهده دارد، مسئولان همواره در کنار مردم و خادم آنان هستند.
موالیزاده با تحسین طوایف، قبایل و عشیرههای مختلف که در کنار هم ایستادهاند، اظهار داشت: ما به فضل خداوند متعال، پیروی از مقام معظم رهبری و فرماندهی جدید کل قوا، و انسجام و اتحاد خود به عنوان ید واحده، در خوزستان قهرمان، مطمئنیم که پیروزی حتمی است و دشمن نابود خواهد شد. این ایستادگی، مقاومت، صبر و شکیبایی مردم، تضمینکننده پیروزی نهایی است.
