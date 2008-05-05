به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ایجاد هماهنگی و ساماندهی فعالیتهای قرآنی مؤسسات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران با خارج از کشور، بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای قرآنی موجود کشور در فعالیتهای تبلیغی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جمله محورهای پیش بینی شده برای طرح در این نشست است .

ایجاد ارتباط مناسب مؤسسات قرآنی ایران با مؤسسات و نهادهای همطراز و همسوی جهان اسلام در خارج از کشور دیگر موضوع این نشست برای بهبود و ارتقاء فعالیتهای قرآنی خارج از کشور عنوان شده که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود .

نمایندگان نهادهایی که در خارج از کشور فعالیتهای قرآنی دارند در این نشست حضور خواهند داشت از جمله اداره کل فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز ترجمه قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم .