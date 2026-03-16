۸۰۰ واحد مسکونی و تجاری خوزستان در جنگ آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، ولیاله حیاتی صبح دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در جنگ رمضان، ۸۴۷ واحد مسکونی و ۲۲ واحد تجاری دچار خسارت شدند و ارزیابی خسارتهای وارده به این واحدها از سوی دستگاههای متولی در حال انجام است.
وی خطاب به شهروندانی که منازل آنها در استان خوزستان دچار خسارت شده است، گفت: ساکنان شهرهای اهواز و کارون میتوانند مشخصات ملک مسکونی و تجاری خسارت دیده، نام و نامخانوادگی، آدرس و شماره تماس خود را به شماره ۰۹۱۶۳۷۰۳۱۲۶ پیامک کنند.
حیاتی افزود: شهروندان خسارت دیده در سایر شهرستانها نیز میتوانند به فرمانداریهای شهرستان خود مراجعه کنند.
دبیر شورای تامین خوزستان در خصوص فعالیت مراکز تعویض پلاک در استان گفت: مراکز تعویض پلاک در شهرستانها با توجه به شرایط جنگی تعطیل شد و در مرکز استان نیز به دلیل تخریب ناشی از حملات به مرکز مجاور، تا اطلاع ثانوی تعطیل است البته تمهیدات لازم برای راهاندازی مرکز سیار در نظر گرفته شده و تجهیزات در حال ارسال به استان است.
