دکارت تمایز میان صف و حالت را با این فرض که هر نوع از جوهر، صفتی متمایز را در اختیار دارد مطرح می‌کند. یک جوهر مادی جوهری است که صفت امتداد را در اختیار دارد. برعکس یک جوهر ذهنی، جوهری است که صفت کاملاً متمایزی را دارا است؛ یعنی جوهر فکر . دکارت اصطلاح "فکر" را به معنای گسترده‌تری از آنچه ما امروزه به کار می‌بریم به کار می‌برد. هرچیزی که امروزه در زندگی‌مان به عنوان حالت ذهن در نظر می‌گیریم – عاطفه، تصور، احساس، باور و خواهش – دکارت اینها را به عنوان حالت فکر و شیوه‌ای از فکر کردن قلمداد می‌کرد.

هم‌اکنون می‌توانیم شروع به فهم دوالیسم دکارتی کنیم. ابدان و جواهر مادی صفت امتداد را در اختیار دارند. اذهان هم جواهرند اما جواهر مادی نیستند. اذهان صفت فکر را در اختیار دارند. با این نکات گامی دیگر مورد نیاز است تا به موضع دوالیسم برسیم. هر جوهری تنها یک صفت را در اختیار دارد. اگر جوهری صفت امتداد را در اختیار داشته باشد ( و بنابراین به شیوه‌های خاصی بسط یابد) نمی‌تواند صفت فکر را در اختیار داشته باشد. اگر جوهری صفت فکر را در اختیار داشته باشد ( و بنابراین انواع حالات فکر: احساسات و تصوراتو باورها را در اختیار دارد)، نمی‌تواند صفت امتداد را در اختیار داشته باشد.

فکر و امتداد به صورت متقابل از یکدیگر مجزا هستند. از این نکته نتیجه می‌شود که هیچ جوهر امتدادیافته‌ای فکر نمی‌کند و هیچ جوهر فکری، امتداد نمی‌یابد. اذهان جواهر فکری هستند و ابدان جواهر امتدادیافته و بنابراین اذهان از ابدان مجزایند.

دکارت این نتیجه را می‌پذیرد اما این نکته را رد نمی‌کند که اذهان و ابدان، همان‌گونه که آشکارا به نظر می‌رسد، به صورتی نزدیک با یکدیگر در ارتباطند. برای یک لحظه مانند دکارت به ذهن به عنوان من یا خود نگاه کنید. شما به‌روشنی و کاملاً بی‌واسطه به بدن خاصی که همان بدن خودتان باشد هم‌بسته هستید. هنگامی‌که انگشت شما به شعلۀ شمع بسیار نزدیک می‌شود احساس درد می‌کنید. هنگامی‌که تصمیم می‌گیرید بلند می‌شوید و در اتاق قدم می‌زنید و این بدن شماست که حرکت می‌کند و نه بدن من.

فرض کنید می‌توانستید بر بدن من کنترل داشته باشید. می‌توانید از من بخواهید بلند شوم و در اتاق قدم بزنم یا به زور اسلحه از من می‌خواهید آن کار را انجام دهم یا طنابی را به دور من می‌پیچید و مرا در اتاق می‌کشید. با وجود این کارها، تصمیم شما صرفاً به صورت غیرمستقیم بر بدن من و از طریق حرکت بدن خودتان اثر گذاشته است. برعکس حرکات بدن شما ( زبان شما و تارهای صوتی شما یا اندام‌هایتان ) به نظر به صورت گسترده‌تری تحت کنترل مستقیم شماست.

اجازه دهید مکث کوتاهی داشته باشیم و یک ارزیابی صورت دهیم. دکارت ابراز می‌کند که جهان از دو نوع جوهر تشکیل شده است: جواهر مادی و جواهر ذهنی. جواهر مادی امتداد می‌یابند و غیرفکری هستند و جواهر ذهنی، فکر می‌کنند اما امتداد نمی‌یابند. هر جوهر ذهنی ارتباط نزدیک ویژه‌ای با جوهر مادی به‌خصوص پیدا می‌کند.( یا در هر صورت این نظامی است که ما با آن بسیار آشنا هستیم. بر طبق نظر دکارت این امر برای یک جوهر ذهنی امکان دارد تا بعد از محو جوهر مادی که با آن به صورت نزدیکی در ارتباط است باقی بماند. برای خود این امکان هست تا بعد از مرگ بدن باقی بماند.). جواهر ذهنی و مادی هرچند آشکارا متمایزند به صورت علّی با هم تعامل دارند. بدن شما به مقاصد و تصمیم‌هایتان پاسخ می‌دهد.

ذهن شما علایمی از بدن‌تان به شکل تجربیات حسی دریافت می‌کند که به شما اطلاعاتی در باب حالت بدن‌تان و به صورت غیرمستقیم جهان خارج از بدن‌تان ارائه می‌کند. جهان به صورت علّی بر ذهن شما از طریق احساسات‌تان تأثیر می‌گذارد: چشمان، گوشها، بینی و حس لامسۀ شما.

دوالیسم دکارتی علاوه بر سازگاری خوب با تصور عقل عرفی خودمان، نوید تطابق با تصویر علمی‌مان از جهت تجربۀ رایج‌مان نیز می‌دهد. علم به ما می‌گوید – یا درهر صورت فیزیک به ما می‌گوید – که جهان از ذرات بدون رنگ تشکیل شده که با هم درمی‌آمیزند تا اشیای با اندازۀ متوسط را تشکیل دهند. تجربۀ ما از جهان کاملاً متمایز است.

کیفیات تجربیات ما ( در اساس حالات فکر) به نظر کاملاً از کیفیات اشیای مادی (حالات امتداد) متفاوت هستند. با وجود این تفاوت¬هی آشکار، دکارت تصریح می‌کند که کیفیات تجربی با کیفیات مادی مرتبطند. نتیجه، ارتباط یا هم‌شکلی میان تجربیات ما از جهان و جهان است. حضور این هم‌شکلی چیزی است که ما را قادر می‌سازد تا کیفیات تجربه را به عنوان نشانه‌های کیفیات جهان مادی ارائه کنیم.