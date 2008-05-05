به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دومین شب کارگردانان سینما اعلام کرد بهمن فرمان‌آرا، سیف‌الله داد و تهمینه میلانی جوایز فیلمسازان منتخب را اهدا خواهند کرد. همچنین مسعود کیمیایی و مسعود جعفری جوزانی نیز به عنوان اهداکنندگان جوایز تهیه‌کننده برگزیده انتخاب شدند.

دومین شب کارگردانان سینمای ایران سه‌شنبه شب با حضور فیلمسازان نسل‌های مختلف سینمای ایران، تعدادی از اعضاء شورای مرکزی صنوف مختلف و مدیران سینمایی دوره‌های مختلف کشور با اجرای محمدرضا شهیدی‌فرد در تالار مهربانی ورزشگاه انقلاب برگزار خواهد شد.