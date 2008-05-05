به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا نعیمی، عصر امروز در حاشیه بیست و ششمین دوره مسابقات آموزشگاهی استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری مسابقات در سطح استان قهرمان پروری نیست بلکه سالم سازی و ایجاد یک جو رقابتی ورزشی است تا دانش آموزان مدارس به درس تربیت بدنی علاقمند شوند و از این طریق بتوان راهکارهای تندرستی و سلامتی جسمانی را در میان آنها رواج داد.

کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی عنوان کرد: در زمینه قضاوت مسابقات از معلمین تربیت بدنی خود سازمان آموزش و پرورش که دارای کارت داوری هستند، استفاده کردیم که اکثر داورهای ما از نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد انتخاب شده اند.

نعیمی در مورد مسابقات سایر رشته های ورزشی عنوان کرد: به دلیل اینکه هم اکنون در فصل مدارس هستیم و دانش آموزان ما به تحصیل علم مشغولند تنها مسابقات رشته های ورزشی کم جمعیت را برگذار کردیم و سایر رشته هایی را که پر جمعیت هستند به بعد از اتمام امتحانات دانش آموزان و تعطیلی مدارس موکول کردیم.

وی از برگزاری مسابقات والیبال استانی در اوایل تیر ماه خبر داد و افزود: میزبانی مسابقات والیبال را شهر جدید گلبهار تقبل کرده است.

نعیمی همچنین در مورد سایر طرحها و مسابقات آتی تربیت بدنی آموزش و پرورش اظهار داشت: یکی از طرحهای آتی ما، طرح 100 مدرسه که طی آن در طول تابستان 100 مدرسه را جهت پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان مشهدی اختصاص داده ایم.

وی تصریح کرد: همچنین یک دوره مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی استان در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت برگزار خواهد شد که 500 شرکت کننده از سطح استان دارد.

نعیمی جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تربیت بدنی را نیز معرفی کرد که در سه مقطع، اواخر اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و افزود: در این زمینه رقابتی در سطح مدارس انجام گرفته و برترینهای شهرستانها و نواحی آموزش و پرورزش جهت راه یابی به مرحله استانی مشخص شده است.