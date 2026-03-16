به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرستان علامه حلی ۵ در منطقه ۶ تهران که در جریان حملات اخیر آسیب دیده و بخش‌هایی از آن تخریب شده است، صبح امروز میزبان تجمع فرهنگیان و دانش‌آموزان پایتخت بود؛ تجمعی که در فضایی آمیخته با اندوه، خشم و اراده‌ای جمعی برگزار شد و پیام روشنی از اعتراض جامعه تعلیم و تربیت نسبت به آسیب دیدن مراکز آموزشی را منعکس کرد.

در این گردهمایی، معلمان و دانش‌آموزان در حیاط مدرسه گرد هم آمدند و با برگزاری تجمعی اعتراضی تأکید کردند که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز پیوند میان معلم و شاگرد گسستنی نیست و چراغ دانش هرگز خاموش نخواهد شد.

در این مراسم، صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، شورای معاونین اداره کل نیز حضور داشتند و در کنار فرهنگیان و دانش‌آموزان، همبستگی خود را با جامعه تعلیم و تربیت اعلام کردند.

فضای مراسم سرشار از احساسات انسانی و همدلی بود. فرهنگیان و دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی اعتراضی، شعار «مدرسه بی‌پناه، دانش‌آموز بی‌گناه» سر دادند و تأکید کردند که تعرض به مراکز آموزشی، تعرض به آینده یک ملت است.

در بخش دیگری از این مراسم، حاضران با یادآوری فاجعه تلخ میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه در آن حادثه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند و بر ضرورت حفاظت از امنیت مدارس تأکید کردند.

دانش‌آموزان حاضر در این گردهمایی نیز با حضور در میان آوارهای مدرسه، تصویری تأثیرگذار از امید، پایداری و ادامه مسیر علم را به نمایش گذاشتند. آنان در کنار معلمان خود خواستار توقف حملات به مراکز آموزشی و تأمین امنیت کامل مدارس شدند؛ حضوری که نشان می‌داد حتی در سایه تهدید و ویرانی نیز مسیر دانایی و آگاهی متوقف نخواهد شد.

این تجمع در حالی به پایان رسید که پیام آن فراتر از دیوارهای زخمی مدرسه طنین انداخت؛ پیامی روشن که جامعه فرهنگی ایران در برابر هرگونه تعرض به حریم مدرسه سکوت نخواهد کرد و با وجود همه دشواری‌ها، چراغ تعلیم و تربیت همچنان روشن خواهد ماند.