دمشق،ادعاي ورود دو خودروي بمب گذاري شده از خاك سوريه به اردن را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه"سانا"، يك مسوول مطلع سوري از خبرهاي مربوط به ورود دو خودروي بمب گذاري شده به اردن از خاك سوريه ابراز شگفتي كرد و آن را ادعاهاي محض خواند.

وي با انتقاد از رسانه هايي كه چنين خبرهايي را منتشر مي كنند، تاكيد كرد كه سوريه هميشه خواهان امنيت اردن بوده است و با اعمال تروريستي به شدت مخالف است.

اين منبع گفت: سوريه هيچ اطلاعي از ادعاهاي مربوط به ورود دو خودروي بمب گذاري شده از خاك خود به اردن ندارد.

وي پخش چنين خبرهايي را با هدف ضربه زدن به روابط دوستان كشورش با اردن توصيف كرد.

يك منبع بلندپايه اردني كه خواستار عدم ذكر نامش شد، از ورود دو خودروي بمب گذاري شده از خاك سوريه به اردن خبر داد.

پليس اردن نيز از روز گذشته تدابير امنيتي را در داخل شهر امان كه گفته مي شود اين دو خودرو وارد آن شده اند، به حد بي سابقه اي افزايش داد.

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