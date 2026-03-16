۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

۴۳.۷ میلی‌متر باران در لرستان بارید

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: میانگین بارندگی‌های استان در قالب سامانه بارشی اخیر ۴۳.۷ میلی‌متر بوده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۵۹.۱ میلی‌متر، بروجرد ۴۵.۶ میلی‌متر، کوهدشت ۳۸.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۴۱.۸ میلی‌متر، پلدختر ۲۰.۲ میلی‌متر، دورود ۲۸.۷ میلی‌متر، الشتر ۳۹.۸ میلی‌متر و نورآباد ۳۴.۹ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌های ازنا ۲۴ میلی‌متر، رومشکان ۵۳ میلی‌متر، سراب دوره ۳۸.۴ میلی‌متر، معمولان ۳۶.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۴۵.۲ میلی‌متر، «سیلاخور» ۳۴.۴ میلی‌متر، سپیددشت ۴۷.۷ میلی‌متر، «ریمله» ۵۸.۹ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۹۵.۹ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌های این استان در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون را ۴۳.۷ میلی‌متر عنوان کرد.

