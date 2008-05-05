به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از ماهیهایی که به صورت سرخ شده سرو می شوند محتوی میزان کمی از اسید چرب "امگا- 3" هستند. اسید چرب امگا- 3 می تواند کلسترول و دیگر فاکتورهای خطرات قلبی عروقی را بهبود بخشند.

به تازگی "داریوش مظفریان" دانشمند ایرانی مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا که نتایج یافته های خود را در اجلاس انجمن قلب آمریکا ارائه کرده است نشان داد تنها ماهیهایی که پخته و یا کباب شوند می توانند افراد را از خطر ابتلا به حملات قلبی و فشار خون محافظت کنند.

مظفریان در این خصوص توضیح داد: "تمام ماهیهای خوراکی ارزش غذایی یکسانی ندارند. یک رژیم غذایی غنی از ماهی پیوندی طولانی با کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی دارد و توصیه می شود که این رژیم غذایی دو و یا بیشتر در هفته مصرف شود. به خصوص ماهیهای روغنی مثل قزل آلا و ماهی تن که محتوی میزان زیادی اسید چرب امگا- 3 هستند."

این محقق ایرانی افزود: "این چربی سالم میزان HDL معروف به کلسترول خوب را در بدن افزایش داده و میزان تری گلیسیریدهای مضر را کاهش می دهد."

وی افزود: "دانشمندان از مدتها قبل به این مسئله که امگا- 3 یک نقش کلیدی بسیار مهمی در کاهش بیماریهای قلبی ایفا می کند مشکوک بودند به همین علت ما در این تحقیقات نشان دادیم که چگونه مصرف ماهی می تواند تاثیرات مثبتی در کاهش حملات قبلی ایفا کند."

براساس گزارش International News Network ، داریوش مظفریان در تحقیقات خود قلب 5 هزار سالمند آمریکایی را که پرسشنامه ای در خصوص رژیم غذایی خود پر کرده بودند مورد آزمایش قرار داد. سپس با در نظر گرفتن فاکتورهایی که نقش مهمی در بیماریهای قلبی ایفا می کنند به خصوص غذاهای دیگر، کشف کرد افرادی که به طور منظم ماهی پخته و یا کباب شده را مصرف می کردند با احتمال بیشتری مواجه بودند که ضربان قلب و فشار خون کمتری داشته باشند و خون آنها در قلب بهتر جریان یابد.

در عوض کسانی که ماهی را به طور منظم به صورت سرخ شده و یا ساندویچ مصرف می کردند با سختی شریانی و دیگر مشکلات قلبی عروقی مواجه بودند.

نتایج تحقیقات داریوش مظفریان نشان می دهد از آنجا که ماهی سرخ شده محتوی میزان کمی "اسید چرب امگا- 3" است علائم ناهنجاری عملکرد قلب در این افراد مشاهده شده است درحالی که مصرف منظم ماهی کباب شده و یا پخته شده میزان این اسید را به خصوص در ماهی تن و قزل آلا افزایش می دهد.