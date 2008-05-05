به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عبدالحسین مرادی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد برنامه های متنوعی از جمله برگزاری جشن در بوستانها و دانشگاهها، دیدار با خانواده شهدا، ایجاد ایستگاه های صلواتی، نمایشگاه عکس خرمشهر در انجمن عکاسان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که زنگ مقاومت در سراسر همدان به صدا در می آید، تصریح کرد: از دیگر برنامه های متنوع این روز اجرای اولین مجموعه ترانه های کودکانه با نام (بابام شده ستاره) در مدارس راهنمایی، ابتدایی، مهدکودکها و کانونهای فرهنگی است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارهمدان گفت: به مناسب روز ملی سوم خرداد بازی فوتبالی بین تیم پاس همدان و یکی دیگر از تیم های مطرح کشور برگزار می شود و هزینه فروش بلیط صرف خرید وسائل ورزشی برای بچه های ایتام می شود.