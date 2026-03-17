۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

پیگیری پرداخت مطالبات کادر درمان

معاون توسعه وزارت بهداشت از پیگیری پرداخت مطالبات کادر درمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دیروز دوشنبه، ۲۵ اسفندماه با حضور در یکی از بیمارستانهای بزرگ تهران، از مجروحان جنگ تحمیلی اخیر صهیونی آمریکایی علیه کشورمان و سایر بیماران بستری نیز عیادت کردند.

در جریان این بازدید با اشاره به ایثارگری های مثال زدنی کادر سلامت در شرایط حساس و بحرانهای کشور، از توزیع منابع مالی در روزهای گذشته در بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همچنین پیگیری تامین منابع مالی برای پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه ها در روزهای آینده خبر داد.

وی با بیان اینکه کادر سلامت در همه شرایط به ویژه شرایط بحرانی و جنگ، پای کار مردم ایران هستند، افزود: خوشبختانه کمترین نگرانی در شرایط جنگی مربوط به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است چراکه نظام سلامت با تجاربی که از بحرانهای قبلی دارد، به خوبی خدمات با کیفیت و مورد رضایت مصدومان را ارائه می کند.

دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند کادر سلامت در جنگ تحمیلی اخیر، یادآور شد: خوشبختانه در عیادتی که از مصدومان جنگ اخیر و سایر بیماران بستری داشتیم شاهد رضایتمندی بالای آنها از خدمات ارائه شده بودیم.

وی رشادت های جامعه سلامت به ویژه در شرایط بحرانی را مثال زدنی دانست و گفت: در این جنگ تا کنون ۱۷ نفر از مدافعان سلامت به شهادت رسیده و بیش از ۱۰۰ نفر از آنها مجروح شده اند اما با این وجود خدمات سلامت به بهترین نحو به مجروحان جنگ، ارائه شده که قابل تقدیر است.

کد خبر 6776906
محمد رضازاده

