پیگیری پرداخت مطالبات کادر درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دیروز دوشنبه، ۲۵ اسفندماه با حضور در یکی از بیمارستانهای بزرگ تهران، از مجروحان جنگ تحمیلی اخیر صهیونی آمریکایی علیه کشورمان و سایر بیماران بستری نیز عیادت کردند.

در جریان این بازدید با اشاره به ایثارگری های مثال زدنی کادر سلامت در شرایط حساس و بحرانهای کشور، از توزیع منابع مالی در روزهای گذشته در بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همچنین پیگیری تامین منابع مالی برای پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه ها در روزهای آینده خبر داد.

وی با بیان اینکه کادر سلامت در همه شرایط به ویژه شرایط بحرانی و جنگ، پای کار مردم ایران هستند، افزود: خوشبختانه کمترین نگرانی در شرایط جنگی مربوط به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است چراکه نظام سلامت با تجاربی که از بحرانهای قبلی دارد، به خوبی خدمات با کیفیت و مورد رضایت مصدومان را ارائه می کند.

دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند کادر سلامت در جنگ تحمیلی اخیر، یادآور شد: خوشبختانه در عیادتی که از مصدومان جنگ اخیر و سایر بیماران بستری داشتیم شاهد رضایتمندی بالای آنها از خدمات ارائه شده بودیم.

وی رشادت های جامعه سلامت به ویژه در شرایط بحرانی را مثال زدنی دانست و گفت: در این جنگ تا کنون ۱۷ نفر از مدافعان سلامت به شهادت رسیده و بیش از ۱۰۰ نفر از آنها مجروح شده اند اما با این وجود خدمات سلامت به بهترین نحو به مجروحان جنگ، ارائه شده که قابل تقدیر است.