به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا نداف اسکویی، ظهر امروز در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه زنجان اظهار داشت: دانشگاه زنجان توانسته طی سال جاری و در سال گذشته در بحث جذب اعتبار جهش خوبی داشته باشد به نحوی که امسال با توجه به برنامه ریزیها تلاش های صورت گرفته امسال تحول خوبی در زمینه جذب اعتبارات در بخش های مختلف بودیم .

وی ادامه داد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته امسال در زمینه اعتبارات عمرانی نیز شاهد رشد دو برابری هستیم .

نداف اسکویی در عین حال با اعلام اینکه بودجه این دانشگاه نسبت به فعالیت و نیازهای این دانشگاه در رده پائینی قردار دارد تاکید کرد: به رغم تخصیص اندک بودجه به این دانشگاه و امسال تحولات خوبی را از ابتدای سال شاهد هستیم .

رئیس دانشگاه زنجان این دانشگاه را به لحاظ توسعه شاخص ها در بخش های مختلف به خصوص ارائه مقالات پژوهشی و isi جزء دانشگاه های برتر سطح کشور محسوب شود .

نداف اسکویی با بیان اینکه سال 85 تنها 55 مقاله پژوهشی و isi توسط اساتید و هیئت علمی این دانشگاه ارائه شده بود از رشد بیش از 100 درصدی این نوع مقالات طی سال گذشته خبر داد و گفت: طی سال گذشته بیش از 117 عنوان مقاله پژوهش و توسط اساتید این دانشگاه ارائه شد .

وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات صورت گرفته همچنین طرحهای پیش بینی شده، دانشگاه زنجان امسال به لحاظ برخورداری از مقالات علمی و پژوهشی در سطح مطلوب تری قرار بگیرد .

نداف اسکویی در ادامه با اشاره به وجود رشته های مختلف در دانشگاه زنجان یادآور شد: در حال حاضر رشته های موجود در دانشگاه زنجان داری مقطع تحصیلات تکمیلی هستند .

وی عنوان کرد: سال گذشته بیش ‌از 80 درصد به ‌تعداد دانشیاران و 200 درصد نیز به‌ شمار اساتید تمام ‌وقت دانشگاه زنجان اضافه شده است .