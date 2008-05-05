به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی، مینو فرشچی، شادمهر راستین و کامران ملکی به همراه حسین ایری مدیر برگزاری جشن کانون فیلمنامه‌نویسان در این نشست با اعلام اینکه روز 25 اردیبهشت صرفا یک مراسم ساده برگزار می‌شود، مشکلات عمده فیلمنامه‌نویسی و فیلمنامه‌نویسان را به عنوان مسائلی که برگزاری جشن را بی‌معنی می‌کند معرفی کردند.

توحیدی گفت: فیلمنامه‌نویسی از سه حرفه اصلی و ستون ساخت یک فیلم سینمایی است و باید به مشکلات این صنف توجه شود. ما در نامه‌ای از رئیس صدا و سیما درخواست قرار ملاقات کردیم تا درباره قراردادهایی که در آن تمام حقوق مادی و معنوی اثر از نویسنده سلب و آثار بدون پرداخت حق به صاحبان اثر چند بار پخش می‌شود صحبت کنیم، اما این دیدار میسر نشد.

رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان در ادامه افزود: هیچ گوش شنوایی برای مشکلات ما وجود ندارد، بنابراین در چنین شرایطی گرفتن جشن بی‌معنی است. ما با تمام اشتیاقی که برای جشن گرفتن در روز فردوسی (25 اردیبهشت) داریم، تنها به برگزاری یک مراسم ساده اکتفا می‌کنیم.

ملکی هم با بیان اینکه میزان بیکاری در سینما افزایش یافته و بلاتکلیفی در سینما به چشم می‌خورد گفت: زمانی که ما با مدیران رده میانی درباره مسائل و مشکلاتمان حرف می‌زنیم می‌گویند ما داریم می‌رویم. به نظر من شرایط به گونه‌ای است که دیگران دارند برای سینما تصمیم می‌گیرند و دلسوزی می‌کنند. این دلسوزی‌ها شاید با شرایط سینمای ملی ما همخوان نباشند.

وی ادامه داد: حتی برخی ادعای اجتهاد سینمایی دارند و می‌خواهند بر جشنواره فیلم فجر از مرحله تولید نظارت کنند. در سینما معیشت و رفاه و کار کردن بسیار سخت شده، اما تظاهر افزایش یافته است.

راستین هم با بیان اینکه ترجیع‌بند صحبت‌های امروز این است که ما جشن نداریم گفت: همیشه بحث اشکال فیلمنامه در سینمای ایران مطرح است. مشکل فیلمنامه وجود دارد، اما این مشکل کانون فیلمنامه‌نویسان نیست. برخی مدیران کنترل با هم به نتیجه می‌رسند فیلمنامه‌ها چطور باشند و در این باره هم با فیلمنامه‌نویس طرح مسئله نمی‌کنند. مشکل از اینجا آغاز می‌شود.

وی افزود: آنها دارند فیلمنامه‌نویسی مستقل را از سینما حذف می‌کنند. در هیچ کجا رسم نیست مدیر کنترل خودش فیلمنامه بنویسد و خودش هم به خودش اجازه تولید بدهد. کار فارابی شده رفتن به کن و اجاره دوربین. ما در حوزه فیلمنامه‌نویسی با بحران رو به رو هستیم.

فرشچی در این نشست رسانه‌ای گفت: حقوق معنوی برای ما بیش از حقوق مادی اهمیت دارد. هیچ چیز از بازنویسی فیلمنامه‌ها بدون مشورت با فیلمنامه‌نویس و خالق اثر و شخصیت‌ها برای فیلمنامه‌نویس سخت‌تر نیست.

ایری، مسئول برگزاری مراسم روز فیلمنامه‌نویس، با ارائه گزارشی از برنامه‌های این مراسم و بیان اینکه فردوسی هم مثل فیلمنامه‌نویسان به حقوق خود نرسید گفت: دور از عدالت اجتماعی است که از مبلغ قراردادهای ما کاسته می‌شود، در حالی که با تورم بالا مواجه هستیم. مشخص نیست چه کسانی فشار می‌آورند به اصلی‌ترین نقطه سینما.

وی در ادامه اظهار داشت: نکوداشت یکی از فیلمنامه‌نویسان موسفید سینمای ایران و معرفی داوران گزینش بهترین فیلمنامه در سال آینده از مهمترین برنامه‌های مراسم روز فیلمنامه‌نویس است. سال گذشته هم ما می‌خواستیم این کار را بکنیم، اما مشکلات مانع شد. فیلم مستند فردوسی هم در مراسم روز فیلمنامه‌نویس به نمایش درمی‌آید.

توحیدی در ادامه به ارائه جزئیات بیشتر مراسم پرداخت و گفت: مراسم روز 25 اردیبهشت بسیار ساده در تالار خانه سینما برگزار می‌شود. در این برنامه به یک فیلمنامه‌نویس سینمای ایران که خدماتی بزرگ به فیلمنامه‌نویسی کرده کارت عضویت افتخاری اهدا می‌شود. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان کارت افتخاری خود را به عباس کیارستمی اهدا می‌کند.

توحیدی توضیح داد: کیارستمی شش فیلمنامه نوشته که توسط کارگردانان دیگر ساخته شده و جوایز بین‌المللی هم در عرصه فیلمنامه‌نویسی دریافت کرده‌اند. "بادکنک سفید"، "سفر"، "ایستگاه متروک"، "طلای سرخ" و "کارگران مشغول کارند" از جمله این فیلمنامه‌هاست.

فرشچی نیز اعلام کرد: داوران انتخاب بهترین فیلمنامه سال آینده روز برگزاری مراسم معرفی می‌شود و شامل فیلمنامه‌نویسان با حضور یک منتقد، یک کارگردان و یک تهیه‌کننده حرفه‌ای است. همچنین در این مراسم از مجله "فیلم‌نگار" قدردانی می‌شود.