آلمان براي ممنوع اعلام كردن حجاب در ادارات ايالتي آماده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، بر اساس قانون جديد پوشش حجاب اسلامي، صليب مسيحي و كلاه دراز يهودي براي تمامي معلمان زن و مرد در مدارس رسمي، پليس، قضات و تمام كاركنان اداره هاي دولتي در ايالت برلين ممنوع مي شود.

معلمان شاغل در مراكز آموزش حرفه اي و معلمان و روحانيون درخلال جلسات آموزش ديني در مدارس ايالتي و مربيان كودكستان ها از اين قانون مستثني شده اند.

قرار است پيش نويس اين قانون براي تصويب به پارلمان ايالتي تا پيش از فرارسيدن تعطيلات تابستاني ارائه شود.

ماريون سيليگ ، معاون رئيس هيات پارلماني حزب سوسيال دمكرات پارلمان ايالت برلين گفت : ممنوعيت حجاب شامل تمام نمادهاي ديني در اماكن عمومي بدون ممنوعيت فعاليت معلمان مسلمان با حجاب اسلامي در مدارس رسمي است.

وي گفت: قوانين منع حجاب كه ايالت هاي جنوبي آلمان صادر كرده اند بر پايه هاي قانوني استوار نيست و همين آنها را به سهولت قابل ابطال خواهد كرد در صورتي كه بر ضد آنها در دادگاه شكايت و اقامه دعوي صورت گيرد.

در اين حال وزير محلي ايالت برلين ابراز اميدواري كرد كه قانون جديد هرگز به عنوان حمله هدفمند بر ضد اسلام تلقي نشود.

حزب سبز و حزب دمكرات آزاد و اتحاديه غير مذهبي ترك هاي مقيم آلمان از اين قانون جديد حمايت كرده اند، اما در عين حال از اجازه دادن به كاركنان كودكستان ها به حفظ حجاب خود انتقاد كرده اند و نسبت به آنچه تاثير پذيري كودكان از نمادهاي ديني خواندند، هشدار دادند.

حزب مسيحي دمكرات با هر گونه استثنا قرار دادن در هنگام اجراي اين قانون مخالفت كرده است.

اما در مقابل رئيس كليساي پروتستان هاي آلمان با انتقاد شديد از تهيه اين قانون آن را يك اقدام خطرناك و چالشي در مقابل محدوده آزادي هاي ديني در آلمان خواند.

هوبر گفت: تمايل براي منع فعاليت معلمان مسلمان با حجاب در مدارس رسمي منجر به خالي شدن مدارس از تمامي نمادهاي ديني خواهد شد.

جدال در آلمان در مورد حجاب در پي حكم دادگاه عالي قانون اساسي در 24 سپتامبر گذشته(شهريور 82) به ابطال حكم ممنوعيت تدريس يك معلم مسلمان افغاني الاصل به خاطر پوشش حجاب اسلامي آن بالا گرفت.

اما دادگاه عالي به مقامات محلي در ايالت هاي 16 گانه آلمان اجازه داد قوانيني را كه براي تعامل با مساله حجاب معلمان مسلمان مناسب مي دانند، وضع كنند.

با استناد به اين مساله، پنج ايالت باددن فورتمبرگ، باواريا، هيسن، سار و اسكسونيا اقدام به صدور قوانيني در ممنوعيت استفاده از هر نماد ديني در فصول درسي به استثناي نمادهاي مسيحي كردند.

به نظر مي رسد آلمان نيز در صدد است تا در يك حركت آرام زمينه را بر ممنوعيت حجاب اسلامي در اين كشور همانند فرانسه فراهم كند.

ممنوعيت حجاب در فرانسه، واكنش ها و تظاهرات گسترده اي را به دنبال داشت ،مسلمانان در اروپا ممنوعيت حجاب را مغاير با آزادي مذاهب مي دانند.