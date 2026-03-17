بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگیهای لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارندگیها در خرمآباد ۵۹.۱ میلیمتر، بروجرد ۴۶.۹ میلیمتر، کوهدشت ۳۸.۷ میلیمتر، الیگودرز ۴۲.۶ میلیمتر، پلدختر ۲۰.۲ میلیمتر، دورود ۲۸.۷ میلیمتر، الشتر ۳۹.۹ میلیمتر و نورآباد ۳۵.۱ میلیمتر بوده است.
وی میزان بارندگیهای ازنا ۲۴.۶ میلیمتر، رومشکان ۵۳ میلیمتر، سراب دوره ۳۸.۴ میلیمتر، معمولان ۳۶.۵ میلیمتر، «ایمان آباد» ۴۵.۷ میلیمتر، «سیلاخور» ۳۴.۴ میلیمتر، سپیددشت ۴۹.۹ میلیمتر، «ریمله» ۶۰.۶ میلیمتر و «شولآباد» ۱۱۶.۷ میلیمتر اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگیهای این استان در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون را ۴۵.۴ میلیمتر عنوان کرد.
