دفاتر خدمات قضایی بازوان اعتماد ساز دادگستری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه با حضور در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سمنان خدمترسانی دقیق، سریع و مسئولانه به شهروندان را یکی از الزامات مهم دستگاه قضایی در مسیر افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی دانست.
وی با اشاره به جایگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرآیند ارائه خدمات قضایی اظهار داشت: این دفاتر نقش مهم و مؤثری در واسطهگری میان مردم و مراجع قضایی دارند و لازم است کارکنان آنها با تکریم ارباب رجوع، حسن انجام کار و رعایت دقت و مسئولیتپذیری، امور قضایی مراجعین را به بهترین نحو ممکن پیگیری کنند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت ارائه مشاورههای حقوقی و قانونی مناسب به مراجعان تأکید کرد و گفت: راهنمایی صحیح و آگاهسازی مردم نسبت به فرآیندهای حقوقی و قضایی میتواند از بروز بسیاری از مشکلات و اطاله در رسیدگیها جلوگیری کند و به تسهیل امور قضایی شهروندان کمک شایانی کند.
وی در ادامه با بیان اینکه تنظیم دقیق و اصولی درخواستهای قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تنظیم صحیح درخواستهای مراجعین اعم از طرح دادخواستها، شکوائیهها، لوایح و سایر امور مرتبط و نگارش آنها بر اساس موازین و ادبیات حقوقی و قضایی، نقش بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی و تسهیل روند رسیدگی به پروندهها در مراجع قضایی ایفا میکنند.
