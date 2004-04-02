افزايش فشار ديپلمات هاي غربي بر البرادعي

به گزارش خبر گزاري مهر ، يك ديپلمات غربي كه خواست نامش فاش نشود در گفتگويي با رويترزادعا كرد : آنها اورانيم غني شده بادرجه بالا در سايتهاي ديگر ايران به جز شركت كالاي الكتريك و پايگاه نطنز كه از سوي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي معرفي شده است پيدا كرده اند .

اين ديپلمات به محل و تعداد سايتها و به زمان پيدا شدن رد اين اورانيم هيچ اشاره اي نكرد .

بنابر اين گزارش منابع غربي ادعا مي كنند كه اين مواد در سايتهاي ديگر پيدا شده است اما آژانس بين المللي انرژي اتمي دراين باره اظهار نظري نكرده است .

يك ديپلمات ديگر به رويترزگفت : انتظار مي رفت كه ردي از وجود اورانيم در مكانهايي كه اين تجهيزات به آنجا منتقل شده و يا نگهداري مي شود پيدا شود .

چندين ديپلمات خاطر نشان كرده اند كه پيدا شدن اين مواد اين سوال را ايجاد مي كند كه آيا تهران مشغول فعاليتهاي هسته اي سري در سايتهايي است كه از آژانس بين المللي انرژي اتمي پنهان ساخته است مي باشد يا خير ؟

گفتني است كه محمد البرادعي دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي سه شنبه آينده ( هيجده فروردين ) راهي تهران خواهد شد تا پيرامون برنامه هسته اي با مقامات ايراني ديدار و گفتگو كند .

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