عدم تمرکز از مشکلات ناشی از افسردگی شغلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایکالوجی تودی ، چنانچه دچار افسردگی در محیط کار شده باشید نخستین مشکلاتی که برایتان رخ می دهد اختلال در تمرکز و حافظه است. در این شرایط در پردازش اطلاعات دچار مشکل می شوید. نسبت به همه چیز حساس و زود رنج شده و در انجام امور کند می شوید.

بنابر همین گزارش، در چنین مواردی سابقه آن و طول مدت این حالت بسیار تعیین کننده است، برای غلبه بر این حالت اول باید دریابید که آیا نوع کارتان با احساس افسردگی رابطه دارد یا خیر.

چنانچه احساس بدی که نسبت به کارتان دارید در نحوه عملکرد شما اختلال ایجاد کرده باشد باید آنرا جدی گرفته و برای درمان آن با متخصص مشورت نمایید.

ناراحتی شما هر دلیلی که داشته باشد باید راهی پیدا کنید تا وارد زندگی شغلی تان نشود و به عبارتی زندگی شغلی خود را ضد ضربه کنید. برای اینکار وقتی از در اداره یا دفتر کار وارد می شوید احساس کنید وارد یک دنیای دیگر شده اید که ربطی به زندگی خانوادگی و خصوصی شما ندارد.

کارشناسان معتقدند در این شرایط کناره گیری از دیگران و تمایل به انزوا بر تشدید حالات بد روحی موثرتر است. باید حتی در مورد مسائل کوچک با دیگران تعامل داشت.

وارد شدن در مکالمات دو طرفه نیز مفید است و شنونده یا گوینده بودن صرف کمکی به این وضعیت نخواهد کرد.

در این شرایط بهتر است از قبول مسئولیتهای جدید کاری دوری شود تا شرایط روحی مطلوب تر شده و به وضعیت با ثباتی برسد.



بهتر است از حقوق خود در محیط کار اطلاع داشته باشید تا در این صورت بتوانید در محدوده وظایف و اختیارات خود تغییراتی کوچک در شرایط کار دهید و با انعطاف در مورد مسائل کاری محیط راحت تر و خوشایند تری را برای خود ایجاد نمایید. حتی شاید بتوانید با تغییر شیفت کاری موثرتر عمل نمایید.