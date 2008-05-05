به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در مراسم گشایش اولین کارگاه بین المللی آموزشی تعاونی های دانشگاهی در تهران گفت: در حال حاضر اساسی ترین نیاز جامعه و جوانان اشتغال است.

وزیر تعاون اظهار داشت: آنچه که مردم و جامعه از متولیان کشور می خواهند باید در اولویتهای برنامه توسعه مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش دانشجویان و اساتید دانشگاه ها تصریح کرد: با اتکا به بنیادهای علمی می توان شاهد فعالیتهای راهگشا در بخش اشتغال و اقتصاد کشور بود.

عباسی تعاون را یکی از روشهای صحیح کار آفرینی و توسعه اشتغال در کشور عنوان کرد و افزود: جامعه باید از تمام قابلیتهای خود استفاده کند و این ظرفیت در کشور ما نزد جوانان نهفته است.

وزیر تعاون در هم آمیختن کارآفرینی و اندیشه را در محیط های دانشگاهی از ضروریات دانست و گفت: با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قرار است اقتصاد مردمی کشور از 15 درصد به 80 درصد افزایش یابد.

وی تحقق سیاستهای اصل 44 را نیازمند افکار خلاق اعلام و بیان کرد: اگر کارآفرینی و تفکر خلاق در استفاده از سرمایه های عظیم کشور مورد توجه قرار نگیرد واگذاریها به جای خلق فرصت، ایجاد تهدید می کند.

عباسی مجموع نقدینگی موجود کشور را در حال حاضر 140 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: نقدینگی در جامعه تبدیل به معضل شده به نحوی که استفاده از حضور کارجویان جوان، صاحبان ایده و کارآفرینی، پیوند منابع فکری و دانشگاهی و استفاده از سرمایه های مردم را تحت الشعاع قرار داده است. وزیر تعاون ایده تعاون را بهترین روش برای حل معضل بیکاری و نیازهای اشتغال کشور اعلام کرد.