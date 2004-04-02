نبايد هيچ حريفي را دست كم گرفت

مهدي اميرآبادي هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" افزود: درمسابقات دوره اي كسب هر نتيجه اي براي تيمها درپايان كارتاثيرگذارخواهد بود ومي تواند درصعود يا سقوط تيمها تاثيرگذارباشد.

وي ادامه داد: دربازي بالائوس تيم ملي نشان داد كه هيچ حريفي را دست كم نمي گيرد ودرنهايت با قدرت بازي را به پايان برد. دراين مسابقه نيزهواي مرطوب لائوس كارما را دشوار ساخته بود، اما به لطف خدا توانستيم با نتيجه اي قابل قبول ميدان را ترك نماييم و بعد ازنتايج نه چندان جالب تيم اميد شادي را براي ملت خوب كشورمان به ارمغان بياوريم.

اميرآبادي با اشاره به تغييراتي كه درتركيب تيم ملي توسط برانكوايجاد شده بود، يادآورشد: به هرحال بايد بازيكناني كه دربازيهاي ديگركمتربه بازي گرفته مي شوند هم ميدان ببينند تا درروزها سخت ياروياورتيم ملي باشند.

وي درپايان اظهاراميدواري كرد: تا تيم ملي دربازي مقابل اردن هم با قدرت ظاهرشود تا بتوانيم با كسب نتايج خوب راهي دوربعدي مسابقات شويم.