به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد باقر ظهوری فر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: core و super core یکی از پروژههایی هستند که در سال جاری اجرای آنها آغاز خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامه پیش بینی شده، امیدواریم وضعیت این پروژه در تابستان سال جاری مشخص شده و اجرایی شود.
محمد باقر ظهوری فر خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود این مناقصهها به صورت مستقل برگزار شود اما از آن جایی که این دو پروژه مکمل یکدیگر بوده و باید به صورت همزمان به بهرهبرداری برسند، مناقصه آنها نیز به صورت همزمان برگزار شد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از پروژههای بزرگ و مهمی که امیدواریم در سال جاری مناقصه آن برگزار و وارد مرحله اجرایی شود، ایجاد مرکز داده ملی است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در حال حاضر RFP این پروژه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مشاور پروژه در حال تهیه است.
وی گفت: با توجه به برنامه زمان بندی شده پیش بینی میکنیم که پیشنهاد پروژه این طرح در بهار جاری آماده و مناقصه ایجاد آن نیز برگزار شود.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: این مرکز مختص سازمانهای دولتی بوده و به منظور میزبان سایتهای دولتی و نگهداری و بایگانی اطلاعات ملی ایجاد میشود.
محمد باقر ظهوری فر اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، سرمایهگذاری لازم برای ایجاد فاز اول مرکز ملی دادهها 300 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ایجاد سیگنالینگ شبکه یکپارچه کشور یکی دیگر از پروژههای مهم و بزرگ کشور است که تاکنون مناقصه آن برگزار شده و در حال حاضر وارد فاز اجرایی شده است.
ظهوری فر خبر داد:
ایجاد سیگنالینگ شبکه یکپارچه / 100میلیارد ریال سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت
مدیر عامل شرکت ارتباط زیرساخت گفت: طی سال جاری و در مجموع بیش از 100 میلیارد ریال سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای ارتباطی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد باقر ظهوری فر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: core و super core یکی از پروژههایی هستند که در سال جاری اجرای آنها آغاز خواهد شد.
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