به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد باقر ظهوری فر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: core و super core یکی از پروژه‌هایی هستند که در سال جاری اجرای آنها آغاز خواهد شد.



وی افزود: بر اساس برنامه پیش بینی شده، امیدواریم وضعیت این پروژه در تابستان سال جاری مشخص شده و اجرایی شود.



محمد باقر ظهوری فر خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود این مناقصه‌ها به صورت مستقل برگزار شود اما از آن‌ جایی که این دو پروژه مکمل یکدیگر بوده و باید به صورت همزمان به بهره‌برداری برسند، مناقصه آن‌ها نیز به صورت همزمان برگزار شد.



وی اضافه کرد: یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ و مهمی که امیدواریم در سال جاری مناقصه آن برگزار و وارد مرحله اجرایی شود، ایجاد مرکز داده ملی است.



مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در حال حاضر RFP این پروژه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مشاور پروژه در حال تهیه است.



وی گفت: با توجه به برنامه زمان بندی شده پیش بینی می‌کنیم که پیشنهاد پروژه این طرح در بهار جاری آماده و مناقصه ایجاد آن نیز برگزار شود.



مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: این مرکز مختص سازمان‌های دولتی بوده و به منظور میزبان سایت‌های دولتی و نگهداری و بایگانی اطلاعات ملی ایجاد می‌شود.



محمد باقر ظهوری فر اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد فاز اول مرکز ملی داده‌ها 300 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.



مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ایجاد سیگنالینگ شبکه یکپارچه کشور یکی دیگر از پروژه‌های مهم و بزرگ کشور است که تاکنون مناقصه آن برگزار شده و در حال حاضر وارد فاز اجرایی شده است.