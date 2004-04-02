ايران كناره گيري مي كند

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" ازباكوجمهوري آذربايجان كه ميزباني اين مسابقات را برعهده دارد، دراقدامي بي سابقه تصميم گرفت تا مسابقات دردوگروه سه تيمي برگزارشود كاري كه تا امروزسابقه نداشته وتيمها همواره دريك گروه به مبارزه مي پرداختند.

اين حركت آذربايجاني ها درحالي صورت مي گيرد كه درقرعه كشي صورت گرفته ازجانب آنها سه تيم قدرتمند ايران، روسيه وكوبا دريك گروه قرارگرفته وتيمهاي جمهوري آذربايجان، آفريقاي جنوبي وكانادا نيزدرگروه ديگرقرارگرفته اند. آذربايجان با اين حركت مي خواهد صعود خود را ازاين گروه حتمي كرده وبه مرحله فينال راه يابد.

اين برنامه ريزي آذري ها مورد اعتراض تيمهاي ايران وروسيه قرارگرفت كه اين مساله درحال بررسي ازسوي نمايندگان فيلا است.

هيات اعزامي كشورمان تهديد كرده است اگرمسابقات به اين شكل برگزار شود، ازرقابتها كناره گيري خواهد كرد. اين درحالي است كه وزن كشي مسابقات نيزانجام شده وتمام كشتي گيران ما سروزن هستند.