به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"آنه درسه"(Anne Derse) امروز گفت : آمریکا در حال توسعه ابعاد جدید همکاری با جمهوری آذربایجان در حوزه های دفاعی و امنیتی است.

سفیر آمریکا همچنین تاکید کرد که رایزنی ها بین دو کشور در تابستان امسال، برنامه ریزی شده و این رایزنی ها بر کمک آمریکا به تقویت و بهبود امنیت مرزهای دریایی متمرکز خواهد بود؛ گامی که در راستای جلوگیری از تکثیر و اشاعه عناصر تسلیحات کشتار جمعی و قاچاق مواد مخدر مهم خواهد بود.

وی همچنین افزود: انجام تعهدات کشور مربوط به ناتو و همچنین رایزنی های مربوط به انرژی و ساختارهای زیربنایی شامل این کمکها خواهد بود.