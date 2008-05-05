مشکلات و موانع جزیره نشینان قشم بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در نشست ظهر امروز اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای قشم با مسئولان این جزیره در فرمانداری‌ قشم، رئیس دادگستری شهرستان قشم بیان داشت: دستگاه قضایی با تمام توان و قدرت در خدمت مردم و حل مشکلات آنان است.

محمد مشایخی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست مشکلات و مسائل خود به ویژه در زمینه تصرف اراضی، گرانی‌ها و دیگر معضلات پیش روی خود را به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جهت رسیدگی، اعلام کنند.

حسین فرهادی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان قشم نیز در بخش دیگری این‌ نشست عنوان کرد: بیش از ‪ ۱۲‬هزار جلد سند مالکیت در جزیره قشم صادرشده که دراین زمینه شهرستان قشم مقام اول استان هرمزگان را در زمینه صدور سند مالکیت روستایی به خود اختصاص داده است.

ناصر ناصری بخشدار مرکزی قشم در این نشست بر برگزاری نشست‌های دوره‌ای ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با مسوولان ادارات و نهادها تاکید کرد و اظهار داشت: این نشست‌ها می‌تواند نقش موثری در رفع مشکلات پیش روی شوراها داشته باشد.