به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" روز دوشنبه و در آخرین سخنرانی خود در جمع اعضای دولت اظهار داشت : روسیه هیچ طرفی را تهدید نمی کند، اما قصد دارد روز جمعه در رژه بزرگ میدان سرخ قدرت و توان بالقوه دفاعی روبه افزایش خود را به نمایش گذارد.

وی افزود: ما می توانیم از مردم ، کشور و ثروت خود دفاع کنیم.

برای اولین بار از سال 1990 میلادی ، تانکها، موشک اندازها و دیگر تجهیزات نظامی سنگین در رژه بزرگ که روز جمعه در میدان سرخ مسکو برگزار می شود، به نمایش گذاشته خواهد شد.

پوتین روز چهارشنبه این هفته قدرت را در روسیه به "دیمیتری مدودوف" واگذار خواهد کرد و خود به عنوان نخست وزیر به کار ادامه خواهد داد.