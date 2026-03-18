به گزارش خبرگزاری مهر, علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش طی جلسهای که با حضور اعضای دبیرخانه این کمیسیون به صورت برخط برگزار شد ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، شهدای دانشآموز و معلمان شهید در اقصی نقاط کشور و همه رزمندگان اسلام در ادامه انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت و با اشاره به وقایع رخ داده، افزود: جنگ تحمیلی کنونی جنگی ترکیبی است و علاوه بر جبهههای نبرد حضور در عرصه جهاد تبیین و جنگ نرم دشمن آمریکایی - صهیونی بسیار حائز اهمیت است. دشمن قصد داشت با تسلط بر افکار و عقاید مردم آنها را از مسیر انقلاب و خون شهدا دور نماید اما ملت شریف ایران با بصیرت مثالزدنی خود در این عرصه، دشمن را خوار و ناامید کرد.
کاظمی تصریح کرد: وظیفه و مسئولیت اساسی ما حضور مؤثر در فضای حقیقی و رسانه است تا با ایجاد روحیه امید در بطن جامعه، تصویری از آینده روشن پیروزی جبهه اسلام بر جبهه کفر و نفاق مجسم کنیم که در این مسیر ستون و عمود خیمه مقام معظم رهبری هستند.
رئیس کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور ضمن استمرار فعالیتهای ارزشمندی که در دستور کار دارد باید در شرایط کنونی نیز با ایجاد یک سازمان منسجم نقشآفرینی مؤثری در ایجاد انس آحاد ملت با قرآن کریم داشته باشد.
وی تأکید کرد: کمیسیون باید با استفاده از ظرفیت بینظیر اعضای هیئت اندیشهورزی در زمینه تولید محتوای ناب قرآنی اقدام کنند زیرا دانشآموزان و خانوادهها و آحاد ملت شریف ما در شرایط کنونی به چنین محتوایی نیاز بیشتری دارند و این کمیسیون میتواند طرحهای بدیع مختلفی را با استفاده از ظرفیت جامعه معلمان و فرهنگیان نیز برنامهریزی کند.
کاظمی اظهار کرد: در بحث موضوع آموزش عمومی قرآن خوشبختانه در ماه مبارک رمضان کارهای خوبی صورت گرفت و برخی از آنها همچنان در حال انجام است همانند «زندگی با آیهها» که البته باید در کاربردی کردن آنها و ایجاد ارتباط بیشتر با مخاطبان و استفاده از ظرفیتهای مختلف اقداماتی صورت گیرد.
وی در پایان گفت: نباید بحث ارتباط نسل آینده با قرآن را فراموش کنیم و در این خصوص باید از ظرفیت اهل فضل و تخصص استفاده کرده و اندیشه انس و ارتباط با قرآن را بسط و نشر دهیم.
نظر شما