هوشيار زيباري احتمال عادي سازي روابط عراق با اسراييل را بعيد دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي، زيباري در عين حال تاكيد كرد كه عراق از طرح اعراب براي صلح با اسراييل حمايت مي كند و بخشي از هرگونه توافق كلي اعراب در اين مساله خواهد بود.

زيباري هدف از سفر خود به انگليس را مطلع كردن حكومت توني بلر از تحولات امنيتي و سياسي عراق اعلام كرد.

زيباري كه روز گذشته در ديدار كوتاه مدت وارد لندن شد با جك استراو وزير امور خارجه انگليس ديدار و گفتگو كرد.

وي قرار است از اسپانيا نيز ديدار كند.

زيباري در لندن گفت: عراق امروز بيش از هرزماني در تاريخ خود در تنگنا به سر مي برد و آماده دريافت قدرت از حكومت ائتلاف مي شود.

وي امكان عادي سازي روابط كشورش با اسراييل را از سوي حكومت آينده عراق بعيد دانست و گفت: ما در موقعيتي هستيم كه نمي توانيم چنين تصميمي بگيريم ، زيرا هنوز يك حكومت مشروع كه به رسميت شناخته شود، تشكيل نشده است، اين مساله فوق العاده حساسي است اما عراق بخشي از هر طرح صلح اعراب با اسراييل خواهد بود.



کد مطلب 67779