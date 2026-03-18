۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی به دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از ۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در جریان حمله متجاوزانه هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی صبح امروز به شهر دورود خبر داد.

وی گفت: تلاش نیروهای امدادی و... در این منطقه، جریان دارد.