۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی به دورود

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از ۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در جریان حمله متجاوزانه هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی صبح امروز به شهر دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از ۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در جریان حمله متجاوزانه هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی صبح امروز به شهر دورود خبر داد.

وی گفت: تلاش نیروهای امدادی و... در این منطقه، جریان دارد.

