۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی به دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، از ۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در جریان حمله متجاوزانه هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی صبح امروز به شهر دورود خبر داد.
وی گفت: تلاش نیروهای امدادی و... در این منطقه، جریان دارد.
خرمآباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از ۹ شهید و ۱۱۶ مجروح در جریان حمله متجاوزانه هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی صبح امروز به شهر دورود خبر داد.
نظر شما