به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حبیب الله دهمرده ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سنجش آموزش و پرورش هر چه سرمایه گذاری شود اندک است زیرا اعتقاد دارم توسعه پایدار مبتنی بر دانایی محوری است.

وی همچنین عنوان کرد: در سه سال اخیر در بخش آموزش و پرورش کارهای بزرگی انجام شده که نمونه آن توسعه مراکز پیش دانشگاهی، تاسیس مدارس شبانه روزی، تحول در امر آموزش، قبولی 70 درصدی دانش آموزان استان در کنکور و حذف مدارس کپری در سیستان و بلوچستان است.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در جامعه نقش مغز را در بدن انسان بر عهده دارد که باید بیش از سایر بخشها به آن پرداخت.

در این مراسم از معلمان نمونه استان سیستان و بلوچستان تقدیر شد.