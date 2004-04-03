امروز در تاريخ

ورود نخستين ميهمان رسمي جمهوري اسلامي :

در چنين روزي در سال 1358 ه ش و پس از تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران ، اسقف كاپوچي به عنوان نخستين ميهمان رسمي جمهوري اسلامي وارد تهران شد و در محل حزب جمهوري اسلامي با آيت الله شهيد دكتر محمد حسين بهشتي ديدار و گفتگو كرد . وي در اين ديدار طي سخناني گفت : من به ايران آمده ام تا به نام همه برادران عرب و برادران فلسطيني از شما به خاطر موضعگيري صحيح و انقلابيتان در قبال مساله فلسطين تشكر كنم و آن را به جهانيان اعلام نمايم . چه خوب بود اگر همه جهان به ايران انقلابي اقتدا مي كرد . شما مي دانيد كه وقتي فرزندان ما زير چادر ها از گرسنگي و تشنگي و گرما مي ميرند ، فرزندان كساني كه به زور به خانه ما آمده اند ، چگونه در ناز و نعمت درسرزمين ما زندگي مي كنند . اگر مليتي چون شما اراده كرد كه زنده باشد و بماند حتما قضا و قدرنيز نيز با او همصدا خواهد شد تا پيروز شود . انقلاب شما به يك معجزه شبيه تر است و من دست خدا را در انقلاب شما مي بينم . يك امپراطور عظيم را با آن همه قدرت و ريشه در تاريخ و بر خورداري از پشتيباني اكثر كشور هاي قوي دنيا و صهيونيسم و امپرياليسم با سلاح ايمان شكست داديد و بدون اسلحه و فقط با سپر كردن سينه هاي خود در برابر تانك ها و توپها مقاومت كرديد .مبارك باد بر شما اين پيروزي .

( منبع : خليلي ، اكبر ، گام به گام با انقلاب ، ج 2 ، ص 85 )



در گذشت پروين اعتصامي :

در چنين روزي در سال 1320 هجري شمسي ، پروين اعتصامي شاعر گرانقدر ايراني در 35 سالگي در گذشت.



درچنين روزي در سال1285هجري شمسي پروين اعتصامي فرزند يوسف اعتصامي آشتياني ( اعتصام المالك ) شاعر بر جسته ايراني به دنيا آمد . وي در دوره كودكي به فراگيري زبان هاي عربي و انگليسي مشغول شد .او پس از طي تحصيلات مقدماتي ، به ادبيات گراييد و در سرايش شعر فارسي به يك ياز قله هاي ادبيات فارسي بدل شد . مجموعه اشعار او شامل 248 قطعه ( قصيده ، مثنوي و قطعه ) است . تعداد 65 قطعه از آن حالت مناظره گون دارد ، كه هدف آن ها بيان پندهاي اخلاقي است . وي در سال 1320 ه ش در تهران و بر اثر بيماري حصبه دار فاني را وداع گفت . آرامگاه او در قم واقع شده است .



جهانديده كشاورزي بدشتي بعمري داشتي زرعي و كشتي

بوقت غله، خرمن توده كردي دل از تيمار كار آسوده كردي

ستمها ميكشيد از باد و از خاك كه تا از كاه ميشد گندمش پاك

جفا از آب و گل ميديد بسيار كه تا يك روز مي انباشت انبار

سخنها داشت با هر خاك و بادي بهنگام شياري و حصاري

سحرگاهي هوا شد سرد زانسان كه از سرما بخود لرزيد دهقان

پديد آورد خاشاكي و خاري شكست از تاك پيري شاخساري

نهاد آن هيمه را نزديك خرمن فروزينه زد، آتش كرد روشن

چو آتش دود كرد و شعله سر داد بناگه طائري آواز در داد

كه اي برداشته سود از يكي شصت درين خرمن مرا هم حاصلي هست

نشايد كتش اينجا برفروزي مبادا خانماني را بسوزي

بسوزد گر كسي اين آشيانرا چنان دانم كه ميسوزد جهان را

اگر برقي بما زين آذر افتد حساب ما برون زين دفتر افتد

بسي جستم بشوق از حلقه و بند كه خواهم داشت روزي مرغكي چند

هنوز آن ساعت فرخنده دور است هنوز اين لانه بي بانگ سرور است

ترا زين شاخ آنكو داد باري مرا آموخت شوق انتظاري

بهر گامي كه پوئي كامجوئيست نهفته، هر دلي را آرزوئيست

تواني بخش، جان ناتوان را كه بيم ناتوانيهاست جان را





پايان عمليات محور كرخه دزفول :





درچنين روزي در سال 1360 هجري شمسي ، عمليات كرخه –دزفول به انجام رسيد . در اين عمليات رزمندگان پر توان اسلام بخش هايي از سرزمين ايران اسلامي را از يد اشغال رژيم بعثي خارج كردند . همچنين در اين روز در سال 1360 ه ش عملياتي ايذايي در منطقه عمومي كردستان و در محل اورامانات به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صورت گرفت . در همين روز رژيم بعثي عراق در سال 1365 عملياتي را در منطقه دربنديخان به همراه سه تيپ پياده و يك گردان زرهي آغاز كرد .



بازگشايي حوزه معاونت امور مطبوعاتي :

در چنين روزي در سال 1368 ه ش حوزه معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دوباره بازگشايي شد .



آغاز قيام :





در چنين روزي در سال 1920 ميلادي شماري از فلسطينيان برضد توطئه بريتانيايي ـ يهودي عليه فلسطين ، قيام كردند . اين قيام كوچك را مي توان سر آغاز مبارزه عليه اشغالگران صهيونيست دانست . دراين درگيري شماري از طرفين درگير كشته و يا مجروح شدند .



ترور مارتين لوتر كينگ :

در چنين روزي در سال 1968 ميلادي مارتين لوتر كينگ رهبر سياهپوستان آمريكايي ترور شد .لوتر كينگ در ايالت جورجياي آمريكلا ديده به جهان گشود . وي در حوزه احيا ء حقوق سياهان رد آمريكا فعاليت هاي شايان توجهي انجام داد و در اين زمينه توانست در سال 1956 دادگاه عالي ايالات متحده آمريكا را وادارد كه مقوله تبعيض نژادي را در اين كشور كان لم يكن اعلام كند .وي در سال 1963 جنبش عظيمي را راه اندازي كرد و توانست در سال 1964 ميلادي جايزه نوبل صلح را از آن خود سازد . لوتر كينگ سرانجام در چنين روزي در سال 1968 به ضرب گلوله يك سفيد پوست نژاد پرست از پاي در آمد .



استقلال سنگال :





در چنين روزي در سال 1960 ميلادي سنگال از كشور فرانسه مستقل شد . به همين مناسبت همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور گرامي داشته مي شود . سنگال كشوري است آفريقايي در منطقه استوايي آفريقاي غربي و در جنوب غربي موريتاني . نژاد مردم اين كشور سياه ، سفيد و دو رگه است و زبان رسمي آنان فرانسه و سنگالي است . اكثر مردم اين كشور پيرو دين اسلام و عده قليلي از آنان نيز مسيحي مي باشند . حكومت اين كشور جمهوري مي باشد . اين كشور در سال 1960 پس از استقلال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



در گذشت گراهام گرين :

درچنين روزي در سال1991ميلادي گراهام گرين ازنويسندگان بر جسته بر يتانيايي دار فاني را وداع گفت . « آمريكايي آرام » ، « وزارت ترس » ، «پايان كار » و « از در مان گذشته » عناوين مهمترين آثار اويند .



تولد جرج هربرت :

در چنين روزي در سال 1593 ميلادي جرج هربرت شاعر انگليسي به دنيا آمد . غالب اشعا راو رنگ و بوي عرفاني دارند . پنج آواز عرفاني عنوان مهمترين اثر اوست .



استالين دبير كل :

در چنين روزي در سال 1922 ميلادي استالين به عنوان دبير كل حزب كمونيست انتخاب شد .



بر فراز اورست :

در چنين روزي در سال 1933 ميلادي نخستين پروزا هوايي بر فراز كوه اورست انجام شد .



امضاي طرح مارشال :

در چنين روزي در سال 1948 ميلادي هري ترومن طرح مارشال را امضا كرد . بر اساس اين طرح پس از جنگ جهاني دوم آمريكا به كمك اقتصادي كشور جنگ زده در اروپا شتافت و مبلغ پنج بيليون دلار را به شانزده كشور اروپايي كمك كرد . البته اين اقدام آمريكا در جهت مبارزه با كمونيسم در اين كشور صورت گرفت .



امضاي ناتو :





در چنين روزي در سال 1949 ميلادي چهار كشورايالات متحده آمريكا ، بريتانيا ، فرانسه و كانادا پيمان آتلانتيك شمالي را امضا كردند . پيمان ناتو در سال 1948 ميلادي منعقد شد . پيمان آتلانتيك شمالي ، ناتو يكي از پيمان ها نظامي است كه در حال حاضر تا حدود زيادي جنبه هاي ديپلماتيك نيز به خود گرفته است . اين پيمان پس از جنگ جهاني دوم و در دوران جنگ سرد شكل گرفت . هدف پيمان ياد شده جلوگيري ازنفوذ كمونيسم دركشورهاي اروپايي بود . ده كشور عضو پيمان آتلانتيك شمالي به همراه كشور كانادا متعهد شدند درصورتيكه يكي ازاعضا مورد تجاوز قرارگيرد ديگراعضا به ياري اش بشتابند. پس از فروپاشي شوروي، دشمن مشترك كشورهاي غربي از ميان رفت و خطر اضمحلال و انحلال ناتو دوباره مطرح شد لذا اين پيمان بر آن شد كه بقاي خود را در بسط تئوري جنگ و برخورد تمدن ها و گسترش كمربند امنيتي خود به سوي شرق جستجو كند . هنري كيسينجر در اين باره گفته است : نه تنها تاريخ به پايان نرسيده است، بلكه ما به دوران پيش از جنگ جهاني اول بازگشته ايم و خطر اتحادهاي گروهي از كشورها در اروپا و ساير نقاط، جهان را تهديد مي كند و ما (غرب) بايد ناتو را به عنوان سازمان وحدت بخش كشورهاي غربي حفظ كنيم. دبير كل ناتو در چهلمين نشست بررسي امنيت جهاني صريحا از گسترش ناتو به مناطق مختلف جهان سخن گفت و خاطر نشان كرد : اين پيمان، امنيت (!) را، هر وقت و به هرجا كه لازم باشد مي برد. وي در همان سخنراني تاكيد كرد اين پيمان در نتيجه حضور مستقيم در افغانستان و بالكان و فعاليت غير مستقيم در عراق، مرزهاي توانائي خود را مدت هاست پشت سر نهاده است. ناتو در حال حاضر استراتژي صدور امنيت را از طريق ورود اعضاي جديد را دنبال مي كند. پس از ورود كشور هاي لهستان، چچن و مجارستان به اين پيمان در حال حاضر هفت كشور ديگر بلوك شرق به عضويت ناتو پذيرفته خواهند شد .



