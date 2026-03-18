پیکر ۵ شهید جنگ رمضان در لرستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک ۵ شهید والامقام «محمود رشنو، امیر سهرابی، صیاد کمالی، امیر زارعی بهاروند و امید میردریکوند» که بر اثر حملات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به خاک کشورمان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، امروز (۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴) تشییع شد.
این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد، مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای خرمآباد برگزار شد.
پیکر شهدای والامقام «امیر سهرابی، صیاد کمالی، امیر زارعی بهاروند و امید میردریکوند» در خرمآباد به خاک سپرده شدند.
همچنین پیکر شهید والامقام محمود رشنو به سمت گلزار شهدای شهر چغابل رومشکان بدرقه شد.
نظر شما