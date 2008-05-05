به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، کاروان 45 نفره بازیکنان و همراهان تیم فوتبال سپاهان ساعت 30/17 عصر امروز با پرواز چارتر شرکت هواپیمایی تابان فرودگاه شهید بهشی اصفهان را به مقصد شهر حلب سوریه ترک کرد.

نکته جالب توجه در خصوص تیم سپاهان لباس های متحد الشکل بازیکنان این تیم بود که از نظم و انضباط حاکم بر این تیم حکایت داشت.

در این دیدار فرشاد بهادرانی به دلیل محرومیت و محمود کریمی به دلیل مصدومیت تیم سپاهان را همراهی نخواهند کرد، همچنین عبد الفتاح و ایان بایر بازیکنان غایب تیم فوتبال الاتحاد سوریه برابر نماینده کشورمان هستند.

تیم سپاهان در حالی عصر امروز راهی سوریه شد که تلاش مسعود تابش نماینده اعزامی این تیم برای انجام هماهنگی های لازم جهت استقراربازیکنان و همراهان این تیم درهتل مورد نظراین تیم به دلیل برپایی همزمانی کنفرانس بین المللی پزشکی در این کشور بی نتیجه مانده که این امر مورد اعتراض مسئولان باشگاه سپاهان قرار گرفته است.

با تلاش مسئولان سفارت ایران درسوریه و نماینده باشگاه سپاهان قرار است بازیکنان سپاهان درهتل "پلند" و همراهان این تیم در هتل "شهبا" اسکان یابند.

دیدار تیم های فوتبال الاتحاد سوریه و سپاهان ایران در چارچوب پنجمین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عصر روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه مرکزی شهر حلب سوریه برگزار می شود. تیم سپاهان بامداد پنج شنبه به ایران باز می گردد.