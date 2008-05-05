به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز دو تیم مس کرمان و ابومسلم مشهد در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود، مرتضی ابراهیمی در دقیقه 55 برای مس کرمان گلزنی کرد اما مهدی هاشمی نسب دیگر بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال را دارد در فاصله شش دقیقه مانده به پایان این دیدار با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند تا دو تیم به یک امتیاز بازی قناعت کنند.

تیم فوتبال مس کرمان با این تساوی 38 امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول رده بندی باقی ماند. تیم فوتبال ابومسلم نیز 44 امتیازی شد و همچنان در رده ششم ایستاد.