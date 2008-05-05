به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بلند پایه اریتره شامل عثمان صالح محمد وزیرامورخارجه ، برهان ابرهه وزیر دارایی و همکاری های بین المللی و هاگوس گیبر هیوت مشاور اقتصادی رئیس جمهور اریتره که به تهران سفرکرده اند ، امروز با منوچهر متکی وزیرامور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

دراین دیدار روابط دوجانبه ، مسائل منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

متکی در این دیدار با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سال ارتقا همکاریها با کشورهای آفریقایی تصریح کرد: در منطقه شاخ آفریقا جمهوری اسلامی ایران آماده ایفای نقش فعال در کمک به حفظ صلح و ثبات در این منطقه است .

وزیر امور خارجه اراده سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اریتره را در جهت ارتقاء و توسعه مناسبات دانست و تاکید کرد: سفر آتی رئیس جمهور اریتره به تهران تحول مهمی در روابط دو کشور خواهد بود.

متکی افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است به موازات روابط خوب سیاسی و همکاری های بین المللی با اریتره، روابط اقتصادی فیمابین نیز باید گسترش یابد.

وی اضافه کرد: زمینه های خوبی برای تجارت، سرمایه گذاری و آموزش نیروی انسانی بین طرفین وجود دارد.

وزیرامورخارجه اریتره نیز در این دیدار بر عزم کشورش برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و رایزنی های پیوسته بین دو کشور را مفید و ارزنده خواند.

وزیر دارایی و همکاری های بین المللی اریتره نیز گزارشی از همکاری های دو کشور در زمینه اقتصادی ارائه و از سرمایه گذاران ایرانی برای فعالیت در این کشور دعوت کرد.