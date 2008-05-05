به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مددی در جریان این ملاقات که ظهر امروز در دفتر مدیرکل تربیت بدنی استان تهران انجام شد، ضمن تجلیل از قهرمانی ها وافتخارات حسین رضازاده گفت: خوشبختانه یکی ازسیاست های خوب دولت، حمایت از قهرمانان ومدال آوران ورزش درعرصه های آسیایی ،جهانی والمپیک بوده واستمرار وتداوم این حرکت می تواند زمینه ساز موفقیت های آتی و بزرگتر ورزشکاران ایران اسلامی باشد.

وی از رضازاده به عنوان ورزشکاری با ویژگی های اخلاقی واعتقادی یاد کرد وادامه داد: قهرمانانی که با یاد خداوند و با یاری جستن از نام ائمه اطهارمدال های با ارزشی را تصاحب می کنند، الگوهای مثال زدنی برای سایرمدال آوران و ورزشکارانی هستند که آرزو دارند، سکوهای قهرمانی را فتح کنند و ماوظیفه داریم از این الگوها،حمایت وپشتیبانی نمائیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، رضازاده رایکی ازافتخارات تاریخ ورزش ایران دانست وگفت: بی تردید مردم ایران درجریان بازی های المپیک 2008 پکن، بازهم چشم به قهرمانی قویترین وزنه بردار جهان خواهند داشت و امیدوارم رضا زاده با فتح سکوی نخست المپیک ،دل مردم راشاد کند.

درجریان این ملاقات،حسین رضا زاده آمادگی خود را برای کسب افتخاری دیگردر بازی های المپیک اعلام کرد وگفت: من همه افتخاراتم رامدیون لطف ائمه اطهار و دعای خیر مردم کشورم می دانم وتلاش خواهم کرد در پکن نیز مدال طلای دیگری را به ارمغان بیاورم.

وی توجه به وزنه برداری دراستان تهران را یک ضرورت در راه ارتقا سطح کیفی این رشته دانست و افزود: حمایت از ورزشکاران و قهرمانان باید شکل مدون پیدا کند تا قهرمانان با انگیزه وامید بیشتری به تمرین بپردازند و به کسب افتخاربیاندیشند.