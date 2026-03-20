رگبار و رعد و برق در راه استان سمنان؛ استقبال بهار با چتر و بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می.دهد که از امروز جمعه، به مرور سامانه کم فشار بارشی از سمت غرب و شمال وارد استان سمنان می‌شود.

این سامانه کم فشار بارشی همچنین امروز بعد از ظهر فعالیت خود را در از غرب و شمالیاستان سمنان آغاز خواهد کرد و به مرور به سمت مناطق شرقی پیش می‌رود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی رگبار و رعد و برق و بارش باران از جمله تاثیرات این سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان خواهد بود همچنین کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند فعالیت سامانه بارشی در سمنان از امروز جمعه بعد از ظهر آغاز می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، بارش ها از غرب استان سمنان آغاز می شود و در غالب مناطق بویژه مناطق شمالی و ارتفاعات بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

برای سمنان، مهدیشهر و سرخه همزمان با تحویل سال نو افزایش ابر و بارش باران پیش بینی شده است در گرمسار و آرادان و ایوانکی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده را شاهد خواهیم بود.

به مرور این سامانه کم فشار بارشی به سمت شرق و شهرستان های دامغان شاهرود و میامی خواهد رفت و در نتیجه از شامگاه امروز جمعه به مرور در این شهرستان ها هم شاهد افزایش ابر، وزش باد و بارش باران خواهیم بود.

یکی از نکات قابل توجه در این سامانه کم فشاری این است که دمای هوا با وجود حضور این سامانه در استان کاهش چشم گیر پیدا نخواهد کرد همچنین نزدیک با سه درجه زیر صفر در کمینه و حسینیان با ۲۲ درجه بالای صفر در بیشینه سردترین و گرمترین نقاط استان سمنان در روز جمعه خواهند بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز ۱۷ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین به رانندگان هشدار داده شده در صورت بارش حتما مراتب احتیاط را در جاده های مرتفع و کوهستانی استان سمنان داشته باشند.

رعایت سرعت و فاصله مطمئنه به خصوص در زمان بارندگی تضمین کننده سفری ایمن برای مسافران نوروزی خواهد بود همچنین از مسافران در خواست می شود به ازای هر ۹۰ الی ۱۲ دقیقه رانندگی در جاده های استان سمنان ۱۵ دقیقه استراحت کنند.