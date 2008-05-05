- غربی ها مدعی شدند که حزب الله لبنان شبه نظامیان عراقی را در ایران آموزش می دهد.
- حماس به رژیم اسرائیل درباره ادامه محاصره غزه هشدار داد.
- حمایت نائب رئیس مجمع مشورتی خلق اندونزی از ایران
- یک روزنامه اتریشی : آمریکایی که بوش رئیس جمهور آن است، دیگر الگوی دموکراسی اروپا نیست.
- القدس العربی : ادعای آمریکا و اسرائیل درباره صلح شعاری توخالی است.
- سفر خاورمیانه ای رایس پایان یافت.
- روسیه قدرت دفاعی خود را به نمایش می گذارد.
- تمایل فرانسه برای توسعه همکاری امنیتی با الجزایر
- سفیر ایران در اندونزی : اهانت به ادیان و پیامبران نتیجه دموکراسی غربی است.
- وزیر امورخارجه پاکستان : خواهان اجرای هر چه سریعتر پروژه خط لوله صلح هستیم.
- تمایل آمریکا برای گسترش دامنه همکاری ها با جمهوری آذربایجان
- رئیس اسبق رژیم صهیونیستی : نفوذ ایران وضعیت کل منطقه را تغییر داده است.
- دیدار سفیر سوریه در آمریکا با معاون رایس
- تشکیل کمیته ای امنیتی درعراق با هدف بررسی ادعای دخالت همسایگان
- رئیس جمهوری صربستان تهدید به مرگ شد.
- روسیه 9 موشک بالستیک در سال 2008 آزمایش کرد.
- درخواست گرجستان از سازمان ملل برای تحقیق درباره پدافند هوایی آبخازیا
- توقف مذاکرات سازش به دلیل پرونده فساد اولمرت
- ترکیش دیلی : کشته شدن فرمانده ارشد "پ.ک.ک" در حمله جنگنده های ترکیه
- یک روزنامه اماراتی : باور ابومازن به بیهوده بودن مذاکرات سازش و تصمیم برای استعفا
- مایکل مولن : گرفتاری آمریکا در عراق و افغانستان درگیری جدید را به چالش تبدیل می کند.
- آمریکا به اختلافات روسیه و گرجستان درباره آبخازیا واکنش نشان داد.
- تداوم روند توسعه شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری
- قطع کمکهای سازمان ملل به نوار غزه به سبب مانع تراشی رژیم صهیونیستی
- گرجستان از روسیه به آمریکا شکایت می کند
- لیونی: شهرک سازی اسرائیل فلسطینی ها را از صلح ناامید کرده است.
- استقبال دولت در تبعید تبت از مذاکره با چین
- واکنش حریری به جوسازی جنبلاط علیه ایران
- کاظمی قمی اعلام کرد: حمایت ازعراق اولویت ایران
- حمایت ترکیه از پیوستن مقدونیه به ناتو
- ابهام درباره زمان امضای توافقنامه سپر موشکی میان آمریکا و چک
- انتقاد شدید اوباما از اظهارات ضد ایرانی کلینتون
- فرانسه: پیشنهادهای 1+5 هنوز به ایران ارائه نشده است.
- رئیس رژیم صهیونیستی : ایران هسته ای برای اسرائیل و جهانیان یک کابوس است!
- روسیه و چین: نظرات انگلیس درباره پرونده هسته ای ایران نظرات ما نیست.
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