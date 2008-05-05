به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از رهبران مذهبی پاکستان که برای شرکت در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به تهران سفر کرده اند ، امروز با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

متکی در این دیدار با اشاره به حضور بیگانگان در منطقه و نقشه های آنان، بر ضرورت وحدت در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی تاکید کرد.

وزیرامورخارجه یکی از برنامه های قدرتهای خارج از منطقه را ترویج اختلاف بین شیعه و سنی خواند و تصریح کرد: نقش رهبران مذهبی برای خنثی کردن این توطئه ها بسیار برجسته است.

متکی افزود: سفر اخیر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور به پاکستان تحول مهمی در روابط دو کشور بود و گسترش و تعمیق مناسبات با برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در آینده پیگیری خواهد شد.

رهبران مذهبی پاکستان نیزدر این دیدار نظرات خود را درمورد تقریب مذاهب واهمیت وحدت و هوشیاری مسلمانان تشریح و از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تشکر کردند.