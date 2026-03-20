به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی پور گفت: این اقدامات با هدف تأمین ایمنی تردد و بازگشایی سریع مسیرهای ارتباطی در ۱۲ شهرستان درگیر بارندگی انجام شده است.

وی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی جدید به استان، ۱۲ شهرستان با بارش‌های جوی مواجه شدند که این امر موجب بروز ریزش در برخی مقاطع کوهستانی و حساس جاده‌ای شد.

وی افزود: در جریان فعالیت این سامانه، ۱۳ محور شریانی و ۶ محور غیرشریانی استان تحت تأثیر قرار گرفتند که با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی، عملیات ریزش‌برداری در ۶۵ نقطه به صورت مستمر و همزمان با بارش‌ها انجام گرفت تا خللی در تردد زائران و مسافران ایجاد نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تصریح کرد: در مجموع ۶۰ نیروی راهدار با بهره‌گیری از ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در این عملیات زمستانی مشارکت داشتند و موفق شدند ایمنی مسیرها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تثبیت کنند.

وی با تأکید بر رصد لحظه‌ای وضعیت راههای استان خاطرنشان کرد: وضعیت تردد در تمامی جاده‌ها بر اساس گزارش‌های دریافتی از ادارات راهداری شهرستان‌های تابعه و ارزیابی تصاویر دوربین‌های نظارت تصویری به صورت آنلاین پایش می‌شود.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌های استان مطلع شده و در هنگام تردد در محورهای کوهستانی، تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.