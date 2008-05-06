برخی مدیران خراسان شمالی پیام دولت نهم را درک نکردند

محمدحسین جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حالی که شعار دولت نهم عدالت محور، مهرورزی و خدمتگزاری بی منت است، برخی از مدیران و کارمندان دولت بر خلاف شعار و اهداف دولت نهم حرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: هشدار ما به این مدیران دستگاههای اجرایی و کارمندان دولت در استان خراسان شمالی این است که براساس شعار دولت و اهداف آن حرکت کنند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: چنانچه این مدیران و کارمندان دولت خود را با شعار دولت نهم هماهنگ نکنند، باید بدنه دولت را ترک و در جای دیگری مشغول شوند.

جهانبخش افزود: متاسفانه هنوز در برخی از ادارات دولتی ما در خراسان شمالی طرح تکریم ارباب رجوع به درستی انجام نمی گیرد و این ضعف بزرگی است که در دستگاههای دولتی ما وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما به مدیران دستگاههای دولتی اعلام می کنیم که براساس اهداف و برنامه دولت نهم حرکت کنند و خدمتگزاری بی منت را در دستور کار خود قرار دهند.

جهانبخش اظهار داشت: مردم ولی نعمت ما محسوب می شوند و این صرفا در حرف نبوده و در عمل نیز ما به آن پایبند هستیم و هدف دولت نیز خدمتگزاری بی منت به مردم است.

استاندار خراسان شمالی گفت: در حالی که مقام معظم رهبری اینگونه از دولت نهم و شخص رئیس جمهور حمایت می کنند، وظیفه شرعی و دینی ما این است که مطیع رهبری بوده و وظایف خود را براساس شعار دولت نهم انجام دهیم.