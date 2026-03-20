۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

۲ شایعه‌پراکن در چگنی دستگیر شدند

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از دستگیری دو شایعه‌پراکن در شهرستان چگنی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی عصر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی شایعه‌ای که شب گذشته در سطح شهر «سراب دوره» مبنی بر احتمال بمباران مناطق مسکونی مطرح شد، ضمن اطلاع‌رسانی و آرام‌بخشی به شهروندان و جلوگیری از تخلیه بخش عمده‌ای از شهر با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اشخاصی که مبادرت به انتشار شایعه کرده بودند در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با افرادی که به شایعه‌پراکنی اقدام می‌کنند، برخورد می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان داشت: به طور مؤکد از هم استانی‌های عزیز می‌خواهیم که اخبار را از رسانه‌های رسمی و صداوسیما پیگیری کنند.

