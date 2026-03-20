به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی عصر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی شایعه‌ای که شب گذشته در سطح شهر «سراب دوره» مبنی بر احتمال بمباران مناطق مسکونی مطرح شد، ضمن اطلاع‌رسانی و آرام‌بخشی به شهروندان و جلوگیری از تخلیه بخش عمده‌ای از شهر با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اشخاصی که مبادرت به انتشار شایعه کرده بودند در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با افرادی که به شایعه‌پراکنی اقدام می‌کنند، برخورد می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان داشت: به طور مؤکد از هم استانی‌های عزیز می‌خواهیم که اخبار را از رسانه‌های رسمی و صداوسیما پیگیری کنند.