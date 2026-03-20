توزیع ۱۳۶۰ کیلوگرم گوشت بین نیازمندان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام خواجه‌یی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و همزمان با نزدیک شدن به اعیاد نوروز و عید سعید فطر، یک تن و ۳۶۰ کیلوگرم گوشت قرمز به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان میان کانون‌هایی که پیش‌تر درخواست خود را در سامانه ثبت کرده بودند، توزیع شد.

وی ارزش مجموع این بسته‌های گوشت را ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان ادامه داد: به هر خانواده نیازمند یک بسته شامل یک کیلو و ۷۰۰ گرم گوشت اهدا می شود.

خواجه ای افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد پس از دریافت این بسته‌ها، آن‌ها را بین خانواده‌های نیازمندی که از قبل شناسایی کرده‌اند، توزیع می‌کنند.

وی عنوان کرد: این بسته‌ها از سوی مؤسسه و کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه(س) و با همکاری برنامه «سمت خدا» تهیه و در اختیار ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان قرار گرفته است تا در قالب شبکه کانون‌های مساجد به دست نیازمندان برسد.

گفتنی است؛ یکهزار و ۶۳ کانون فرهنگی هنری و ۵۵ کانون تخصصی خواهران با بیش از ۱۴۰ هزار عضو نوجوان و جوان در مساجد استان هرمزگان فعالیت می کنند.