به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز جمعه در گفت‌وگوی نوروزی با مردم لرستان از طریق شبکه لرستان، اظهار داشت: با سلام و احترام به حضور آحاد مردم شریف و انقلابی لرستان، عید سعید فطر و عید نوروز و آغاز بهار طبیعت را به حضور مردم بزرگوار، متدین و همیشه در صحنه لرستان تبریک می‌گوییم.

خون رهبر شهید ما روح تازه‌ای به انقلاب بخشید

وی گفت: در ابتدای عرایضم فقدان امام شهیدمان رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه‌ای رهبر بی‌بدیل و مراد ملت را تسلیت گفته و یاد ایشان را گرامی می‌دارم.

استاندار لرستان، عنوان کرد: سال گذشته را در شرایطی به پایان می‌بریم که مورد هجمه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار هستیم، رژیم غاصب و غده سرطانی که سال‌هاست منطقه و کشورهای مسلمان، فلسطین مظلوم، جبهه مقاومت و ایران عزیز را آزار و مورد تجاوز قرار داده تا تحت حمایت استکبار جهانی، ترامپ و آمریکای جنایت‌کار باشد.

شاهرخی، ادامه داد: دشمن به خیال خام خودش که تصور می‌کردند طی سه روز و با شهادت رهبر فرزانه انقلاب به اهداف شوم خودشان دست می‌یابند، تجاوز نظامی را آغاز کردند، اما خون رهبر شهید ما روح تازه‌ای به انقلاب بخشید و مردم را به خیابان‌ها کشاند. از سوی دیگر نیز قدرت نیروهای مسلح ما قدرتمندانه مواضع دشمن را در هم کوبید و آنها را به استیصال رساند.پ

حضور خیابانی مردم روحیه دشمن را تضعیف کرده است

وی بیان داشت: دنیا قدرت مادی و معنوی ارتش، سپاه و مردم دلاور و انقلاب ما را دید، امروز در این جنگ تحمیلی باقدرت در میدان ایستاده‌ایم و راه انقلاب را ادامه می‌دهیم.

استاندار لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی و فرماندهان شهید و رشیدمان، سیاست‌مداران، دانشمندان عزیزمان و مردم بی‌گناهمان از جمله دانش‌آموزان شهید را گرامی می‌داریم، یقیناً نصرت و پیروزی نزدیک است.

شاهرخی، عنوان کرد: دنیا به قدرت نظامی و اراده پولادین مردم ما صحه گذاشته است، حضور خیابانی مردم روحیه دشمن را تضعیف کرده و پشتیبان خوب و مطمئنی برای رزمندگان و نیروهای مسلح است امروز پیروزی ما حاصل حضور مستمر مردم در میدان آیت و یقیناً تا پیروزی نهایی مردم عزیز ما در خیابان‌ها و صحنه حضور دارند.

پشتیبان شما مردم قدرشناس و میدانی هستیم

وی در بخش دیگری از پیام نوروزی‌اش، گفت: در بدو ورود به‌عنوان نماینده عالی دولت به لرستان جهت‌گیری‌های خود را با شما مردم دلاور، سلحشور و رزمنده لرستان مطرح کردم و عهد بستم و تا پای جان بر آن عهد پایبندم.

استاندار لرستان، گفت: در گام اول باتوجه‌به شرایط پیش‌آمده و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار به کیان جمهوری اسلامی و ایران عزیز، قول می‌دهیم من و همه همکارانم تا پای جان، مدافع رزمندگان عزیزمان در جبهه‌های نبرد، یگان‌های موشکی هوافضای سپاه، یگان‌های پهپادی باشیم و از آنها پشتیبانی کنیم و همچنین پشتیبان شما مردم قدرشناس و میدانی باشیم، زیرا در جایی از جهان‌دیده نشده که مردم کشوری در زیر بمب و موشک، در خیابان‌ها حامی نیروهای مسلح، مقامات سیاسی و برنامه‌های دولت باشند.

شتاب‌بخشی به پروژه‌های لرستان

شاهرخی، یادآور شد: در دوران مسئولیتم، اصل را بر خواست مردم قرار داده‌ام، یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر آحاد مختلف مردم لرستان برای من فرقی ندارند، همه شهروندان عزیز را در اقصی‌نقاط استان برای خدمت‌رسانی، یکسان می‌دانیم؛ بنابراین وفاق، وحدت و همدلی از محوری‌ترین برنامه‌های ما برای منافع مردم و خدمت بیشتر به مردم سرلوحه کار ما است.

وی گفت: در طی سال‌های خدمت، طبق برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان حرکت خواهیم کرد، تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، شهرها و دهستان‌ها مشخص شده است، پروژه‌های بزرگ و زیرساختی به‌ویژه ۱۰۷ پروژه پیشران شامل ۵۴ پروژه اقتصادی و ۵۳ پروژه عمرانی برای شتاب‌بخشی به توسعه استان را ادامه می‌دهیم، تأمین منابع مالی موردنیاز این پروژه‌ها در حال انجام است تا چهره استان متحول شود که خوشبختانه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی مانع اجرای برنامه راهبردی توسعه استان نشده و فرزندان شما در دستگاه‌های اجرایی با جدیت کار را ادامه می‌دهند.

اولویت بهبود معیشت مردم

استاندار لرستان، عنوان کرد: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد که سالانه ۵۰ همت اعتبار به استان تزریق شود و طبق مستندات و گزارش‌های رسمی این مهم در سال گذشته و امسال محقق شده، امسال در حوزه اقتصاد، سه منطقه ویژه اقتصادی در استان راه‌اندازی شد، در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد ۱۸ همت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته و طی سال جاری نیز برخی از آنها افتتاح خواهد شد.

شاهرخی، افزود: در شهرستان بروجرد نیز پنج واحد فاخر با پنج همت در حوزه فراوری فرو سیلیس، سیلیس، منگنز و... در حال انجام است و در سایر شهرستان‌ها نیز طرح‌های مهمی در حال اجرا است و به‌صورت کلی درحال‌رشد و جهش و تحقق شعار سال هستیم.

وی با اشاره به اولویت بهبود معیشت مردم نیز، گفت: این مهم با حمایت تولید و ایجاد شغل صورت می‌گیرد و با ۵۰ همت اعتبار تعریف شده در کنار صبر مردم، تحول ایجاد می‌شود.

آخرین خبرها از پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی

استاندار لرستان، یادآور شد: در حوزه زیرساختی به‌ویژه، راه تحول عظیم داشتیم، راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - پلدختر و دورود - بروجرد - ملایر فعال هستند، سال گذشته هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و امسال هزار میلیارد تومان در این حوزه هزینه کردیم و در ۳۰ جبهه کار ادامه دارد.

شاهرخی، عنوان کرد: عملیات اجرایی آزادراه اراک - بروجرد که از سال‌ها معطلی آغاز شد، فاز اول محور خرم‌آباد - معمولان در روزهای آتی آسفالت و تحویل مردم می‌شود، مسیر خرم‌آباد - کوهدشت و کوهدشت - زانوگه و زانوگه - پلدختر در دستور کار است، کمربندی دورود، چهارخطه خرم‌آباد به نورآباد در حال اجرا است و در محور الیگودرز - داران نیز تحول عمده‌ای صورت‌گرفته است.

وی گفت: در بحث پروازها نیز برای استفاده از ظرفیت فرودگاه خرم‌آباد شاهد برقراری پروازهای حجاج بودیم، در حوزه کشاورزی نیازمند ساخت سد و مهار آب‌های سطحی برای جهش در توسعه هستیم، برای سد حیاتی «معشوره» سال ۱۴۰۴ به‌اندازه ۲۰ سال گذشته اعتبار هزینه شد و در سفر رئیس‌جمهور نیز ۲.۱همت به «معشوره» اختصاص یافت و فاز اول و آبگیری آن به پایان می‌رسد.

توسعه استان با جهش ویژه همراه خواهد شد

استاندار لرستان، عنوان کرد: سد «مخمل کوه» نیز باهدف تأمین آب شرب پایدار خرم‌آباد تا دو سال آینده تکمیل می‌شود و باتوجه‌به تأمین اعتبار ۱.۵ همتی برای این سد در سفر رئیس‌جمهور، نهایی می‌شود.

شاهرخی، عنوان کرد: در سال گذشته رؤیای مهم ثبت جهانی دره خرم‌آباد توسط یونسکو محقق شد و باتوجه‌به مهر تأیید ۶۳ هزارساله قدمت این دره، مقصد خوبی برای گردشگران خواهد بود. باوجود پنج هزار اثر واجد ثبت ملی و آزادسازی حریم قلعه «فلک‌الافلاک» و جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع)، تحول عمده‌ای در گردشگری استان رخ می‌دهد.

وی گفت: لرستان یک کارگاه بزرگ سازندگی است در گوشه‌وکنار استان پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در حال اجرا است و در سال آینده باتوجه‌به مصوبات سفر رئیس‌جمهور و دفع شر دشمن و سایه جنگ، توسعه استان با جهش ویژه همراه خواهد شد.