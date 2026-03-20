۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

اولویت بهبود معیشت مردم است؛ شتاب‌بخشی به پروژه‌های لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان با تأکید بر اینکه در سال جدید، اولویت بهبود معیشت مردم در استان است، از شتاب‌بخشی به پروژه‌های لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز جمعه در گفت‌وگوی نوروزی با مردم لرستان از طریق شبکه لرستان، اظهار داشت: با سلام و احترام به حضور آحاد مردم شریف و انقلابی لرستان، عید سعید فطر و عید نوروز و آغاز بهار طبیعت را به حضور مردم بزرگوار، متدین و همیشه در صحنه لرستان تبریک می‌گوییم.

خون رهبر شهید ما روح تازه‌ای به انقلاب بخشید

وی گفت: در ابتدای عرایضم فقدان امام شهیدمان رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه‌ای رهبر بی‌بدیل و مراد ملت را تسلیت گفته و یاد ایشان را گرامی می‌دارم.

استاندار لرستان، عنوان کرد: سال گذشته را در شرایطی به پایان می‌بریم که مورد هجمه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار هستیم، رژیم غاصب و غده سرطانی که سال‌هاست منطقه و کشورهای مسلمان، فلسطین مظلوم، جبهه مقاومت و ایران عزیز را آزار و مورد تجاوز قرار داده تا تحت حمایت استکبار جهانی، ترامپ و آمریکای جنایت‌کار باشد.

شاهرخی، ادامه داد: دشمن به خیال خام خودش که تصور می‌کردند طی سه روز و با شهادت رهبر فرزانه انقلاب به اهداف شوم خودشان دست می‌یابند، تجاوز نظامی را آغاز کردند، اما خون رهبر شهید ما روح تازه‌ای به انقلاب بخشید و مردم را به خیابان‌ها کشاند. از سوی دیگر نیز قدرت نیروهای مسلح ما قدرتمندانه مواضع دشمن را در هم کوبید و آنها را به استیصال رساند.پ

حضور خیابانی مردم روحیه دشمن را تضعیف کرده است

وی بیان داشت: دنیا قدرت مادی و معنوی ارتش، سپاه و مردم دلاور و انقلاب ما را دید، امروز در این جنگ تحمیلی باقدرت در میدان ایستاده‌ایم و راه انقلاب را ادامه می‌دهیم.

استاندار لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی و فرماندهان شهید و رشیدمان، سیاست‌مداران، دانشمندان عزیزمان و مردم بی‌گناهمان از جمله دانش‌آموزان شهید را گرامی می‌داریم، یقیناً نصرت و پیروزی نزدیک است.

شاهرخی، عنوان کرد: دنیا به قدرت نظامی و اراده پولادین مردم ما صحه گذاشته است، حضور خیابانی مردم روحیه دشمن را تضعیف کرده و پشتیبان خوب و مطمئنی برای رزمندگان و نیروهای مسلح است امروز پیروزی ما حاصل حضور مستمر مردم در میدان آیت و یقیناً تا پیروزی نهایی مردم عزیز ما در خیابان‌ها و صحنه حضور دارند.

پشتیبان شما مردم قدرشناس و میدانی هستیم

وی در بخش دیگری از پیام نوروزی‌اش، گفت: در بدو ورود به‌عنوان نماینده عالی دولت به لرستان جهت‌گیری‌های خود را با شما مردم دلاور، سلحشور و رزمنده لرستان مطرح کردم و عهد بستم و تا پای جان بر آن عهد پایبندم.

استاندار لرستان، گفت: در گام اول باتوجه‌به شرایط پیش‌آمده و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار به کیان جمهوری اسلامی و ایران عزیز، قول می‌دهیم من و همه همکارانم تا پای جان، مدافع رزمندگان عزیزمان در جبهه‌های نبرد، یگان‌های موشکی هوافضای سپاه، یگان‌های پهپادی باشیم و از آنها پشتیبانی کنیم و همچنین پشتیبان شما مردم قدرشناس و میدانی باشیم، زیرا در جایی از جهان‌دیده نشده که مردم کشوری در زیر بمب و موشک، در خیابان‌ها حامی نیروهای مسلح، مقامات سیاسی و برنامه‌های دولت باشند.

شتاب‌بخشی به پروژه‌های لرستان

شاهرخی، یادآور شد: در دوران مسئولیتم، اصل را بر خواست مردم قرار داده‌ام، یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر آحاد مختلف مردم لرستان برای من فرقی ندارند، همه شهروندان عزیز را در اقصی‌نقاط استان برای خدمت‌رسانی، یکسان می‌دانیم؛ بنابراین وفاق، وحدت و همدلی از محوری‌ترین برنامه‌های ما برای منافع مردم و خدمت بیشتر به مردم سرلوحه کار ما است.

وی گفت: در طی سال‌های خدمت، طبق برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان حرکت خواهیم کرد، تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، شهرها و دهستان‌ها مشخص شده است، پروژه‌های بزرگ و زیرساختی به‌ویژه ۱۰۷ پروژه پیشران شامل ۵۴ پروژه اقتصادی و ۵۳ پروژه عمرانی برای شتاب‌بخشی به توسعه استان را ادامه می‌دهیم، تأمین منابع مالی موردنیاز این پروژه‌ها در حال انجام است تا چهره استان متحول شود که خوشبختانه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی مانع اجرای برنامه راهبردی توسعه استان نشده و فرزندان شما در دستگاه‌های اجرایی با جدیت کار را ادامه می‌دهند.

اولویت بهبود معیشت مردم

استاندار لرستان، عنوان کرد: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد که سالانه ۵۰ همت اعتبار به استان تزریق شود و طبق مستندات و گزارش‌های رسمی این مهم در سال گذشته و امسال محقق شده، امسال در حوزه اقتصاد، سه منطقه ویژه اقتصادی در استان راه‌اندازی شد، در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد ۱۸ همت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته و طی سال جاری نیز برخی از آنها افتتاح خواهد شد.

شاهرخی، افزود: در شهرستان بروجرد نیز پنج واحد فاخر با پنج همت در حوزه فراوری فرو سیلیس، سیلیس، منگنز و... در حال انجام است و در سایر شهرستان‌ها نیز طرح‌های مهمی در حال اجرا است و به‌صورت کلی درحال‌رشد و جهش و تحقق شعار سال هستیم.

وی با اشاره به اولویت بهبود معیشت مردم نیز، گفت: این مهم با حمایت تولید و ایجاد شغل صورت می‌گیرد و با ۵۰ همت اعتبار تعریف شده در کنار صبر مردم، تحول ایجاد می‌شود.

آخرین خبرها از پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی

استاندار لرستان، یادآور شد: در حوزه زیرساختی به‌ویژه، راه تحول عظیم داشتیم، راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - پلدختر و دورود - بروجرد - ملایر فعال هستند، سال گذشته هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و امسال هزار میلیارد تومان در این حوزه هزینه کردیم و در ۳۰ جبهه کار ادامه دارد.

شاهرخی، عنوان کرد: عملیات اجرایی آزادراه اراک - بروجرد که از سال‌ها معطلی آغاز شد، فاز اول محور خرم‌آباد - معمولان در روزهای آتی آسفالت و تحویل مردم می‌شود، مسیر خرم‌آباد - کوهدشت و کوهدشت - زانوگه و زانوگه - پلدختر در دستور کار است، کمربندی دورود، چهارخطه خرم‌آباد به نورآباد در حال اجرا است و در محور الیگودرز - داران نیز تحول عمده‌ای صورت‌گرفته است.

وی گفت: در بحث پروازها نیز برای استفاده از ظرفیت فرودگاه خرم‌آباد شاهد برقراری پروازهای حجاج بودیم، در حوزه کشاورزی نیازمند ساخت سد و مهار آب‌های سطحی برای جهش در توسعه هستیم، برای سد حیاتی «معشوره» سال ۱۴۰۴ به‌اندازه ۲۰ سال گذشته اعتبار هزینه شد و در سفر رئیس‌جمهور نیز ۲.۱همت به «معشوره» اختصاص یافت و فاز اول و آبگیری آن به پایان می‌رسد.

توسعه استان با جهش ویژه همراه خواهد شد

استاندار لرستان، عنوان کرد: سد «مخمل کوه» نیز باهدف تأمین آب شرب پایدار خرم‌آباد تا دو سال آینده تکمیل می‌شود و باتوجه‌به تأمین اعتبار ۱.۵ همتی برای این سد در سفر رئیس‌جمهور، نهایی می‌شود.

شاهرخی، عنوان کرد: در سال گذشته رؤیای مهم ثبت جهانی دره خرم‌آباد توسط یونسکو محقق شد و باتوجه‌به مهر تأیید ۶۳ هزارساله قدمت این دره، مقصد خوبی برای گردشگران خواهد بود. باوجود پنج هزار اثر واجد ثبت ملی و آزادسازی حریم قلعه «فلک‌الافلاک» و جابه‌جایی پادگان امام حسین (ع)، تحول عمده‌ای در گردشگری استان رخ می‌دهد.
وی گفت: لرستان یک کارگاه بزرگ سازندگی است در گوشه‌وکنار استان پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در حال اجرا است و در سال آینده باتوجه‌به مصوبات سفر رئیس‌جمهور و دفع شر دشمن و سایه جنگ، توسعه استان با جهش ویژه همراه خواهد شد.

