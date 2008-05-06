بهزیستی از نگهداری پسران بزهکار فاقد سرپرست امتناع می کند

حمید رضا خرمگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه وظیفه نگهداری از کودکان فاقد سرپرست بر عهده سازمان بهزیستی گفت:در آئین نامه مراکز مراقبت پس از خروج ، نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار فاقد سرپرست پس از آزادی از کانون اصلاح و تربیت قید نشده است و این امرتکلیف بهزیستی است.

وی تصریح کرد:در حالی بر اساس قانون نگهداری کودکان فاقد سرپرست برعهده بهزیستی نهاده شده که تاکنون در این امر ضعیف عمل کرده است.

وی به مذاکرات انجام شده با مسئولان بهزیستی اشاره کرد و افزود: طی جلسه ای با معاونت اجتماعی بهزیستی مشکلات مربوطه در خصوص عدم پذیریش و نگهداری پسران بزهکار فاقد سرپرست مطرح و بناشد بهزیستی در این خصوص تصمیمی جدی اتخاذ کند.

رئیس مرکز مراقبت پس از خروج استان تهران خاطر نشان کرد: مسئولان بهزیستی عنوان می کنند مکان لازم برای نگهداری دختران را در اختیار داریم اما در ارتباط با پسران این امر میسر نیست.